هنرهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی؛ افق جدید تولیدات هنری بنیاد شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی کمیسیون هنر تجسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور محمد کرمالهی مدیرکل امور هنری بنیاد، محبوبه مرادی دبیر شورای تجسمی و جمعی از اعضای کمیسیون تخصصی برگزار شد.
مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاریهای هنری در حوزه ایثار و شهادت گفت: بنیاد باید بیش از هر نهاد دیگری از ظرفیتهای ارزشمند پیشکسوتان ایثار و شهادت بهرهمند شود. استفاده از تجربه و اندیشه این عزیزان تنها به داوری آثار محدود نیست، بلکه مهمتر از آن، در حوزه سیاستگذاری، تعیین راهبرد و ترسیم مسیر آینده نقش آنها اهمیت وافری دارد.
وی افزود: مطالبات جامعه ایثارگری در حوزه فرهنگ و هنر باید بهطور دقیق شناسایی شود. این جامعه، لبریز از ایدهها، روشها و نیازمندیهای خاص است و بنیاد شهید و امور ایثارگران وظیفه دارد بهطور تخصصی به آنها پاسخ دهد. نگاه غیرتخصصی به مسائل ایثارگران در گذشته مانع پاسخگویی مؤثر بوده است و امروز باید این کاستی جبران شود.
مدیرکل امور هنری بنیاد شهید اظهار داشت: وظیفه ما فراهمکردن امکانات و تسهیلگری است، نخبگان، صاحبان ایده و اندیشه و پیشکسوتان هنر، میداندار و جریانساز هستند. بنیاد شهید نیازمند بهرهمندی از دانش، تجربه و خلاقیت شماست تا بتواند به نیازهای فرهنگی و هنری جامعه ایثارگری پاسخ دهد.
کرمالهی در ادامه به ضرورت توجه به حوزههای نوین هنری بهویژه هنر دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: این حوزه امروز یکی از نیازهای ملی است و باید بررسی کنیم که چگونه میتواند در خدمت بنیاد شهید و جامعه ایثارگری قرار گیرد. انتظار ما از کمیسیون تخصصی، رصد و دیدهبانی دقیق این جریانها و تولید خروجیهای اثرگذار است.
وی با تأکید بر نقش بنیاد شهید در جریانسازی فرهنگی خاطرنشان کرد: اصل مأموریت ما در حوزه هنر، رصد تحولات و سیاستگذاری کلان است و میتوان با همراهی نخبگان و پیشکسوتان، بهعنوان نهادی پیشرو، در عرصه فرهنگ و هنر ایثار و شهادت قدمهای بزرگتری برداشت و نقشآفرینی مؤثری در سطح ملی داشته باشیم.
