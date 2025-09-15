  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

هنرهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی؛ افق جدید تولیدات هنری بنیاد شهید

هنرهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی؛ افق جدید تولیدات هنری بنیاد شهید

مدیرکل امور هنری بنیاد شهید در نشست تخصصی شورای هنرهای تجسمی گفت: هنر دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی افق جدید تولیدات هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی کمیسیون هنر تجسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور محمد کرم‌الهی مدیرکل امور هنری بنیاد، محبوبه مرادی دبیر شورای تجسمی و جمعی از اعضای کمیسیون تخصصی برگزار شد.

مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های هنری در حوزه ایثار و شهادت گفت: بنیاد باید بیش از هر نهاد دیگری از ظرفیت‌های ارزشمند پیشکسوتان ایثار و شهادت بهره‌مند شود. استفاده از تجربه و اندیشه این عزیزان تنها به داوری آثار محدود نیست، بلکه مهم‌تر از آن، در حوزه سیاست‌گذاری، تعیین راهبرد و ترسیم مسیر آینده نقش آنها اهمیت وافری دارد.

وی افزود: مطالبات جامعه ایثارگری در حوزه فرهنگ و هنر باید به‌طور دقیق شناسایی شود. این جامعه، لبریز از ایده‌ها، روش‌ها و نیازمندی‌های خاص است و بنیاد شهید و امور ایثارگران وظیفه دارد به‌طور تخصصی به آنها پاسخ دهد. نگاه غیرتخصصی به مسائل ایثارگران در گذشته مانع پاسخ‌گویی مؤثر بوده است و امروز باید این کاستی جبران شود.

مدیرکل امور هنری بنیاد شهید اظهار داشت: وظیفه ما فراهم‌کردن امکانات و تسهیل‌گری است، نخبگان، صاحبان ایده و اندیشه و پیشکسوتان هنر، میدان‌دار و جریان‌ساز هستند. بنیاد شهید نیازمند بهره‌مندی از دانش، تجربه و خلاقیت شماست تا بتواند به نیازهای فرهنگی و هنری جامعه ایثارگری پاسخ دهد.

کرم‌الهی در ادامه به ضرورت توجه به حوزه‌های نوین هنری به‌ویژه هنر دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: این حوزه امروز یکی از نیازهای ملی است و باید بررسی کنیم که چگونه می‌تواند در خدمت بنیاد شهید و جامعه ایثارگری قرار گیرد. انتظار ما از کمیسیون تخصصی، رصد و دیده‌بانی دقیق این جریان‌ها و تولید خروجی‌های اثرگذار است.

وی با تأکید بر نقش بنیاد شهید در جریان‌سازی فرهنگی خاطرنشان کرد: اصل مأموریت ما در حوزه هنر، رصد تحولات و سیاست‌گذاری کلان است و می‌توان با همراهی نخبگان و پیشکسوتان، به‌عنوان نهادی پیشرو، در عرصه فرهنگ و هنر ایثار و شهادت قدم‌های بزرگ‌تری برداشت و نقش‌آفرینی مؤثری در سطح ملی داشته باشیم.

کد خبر 6590057
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها