درس آموخته‌هایی از جنگ دوازده روزه در نشست «حکمرانی و جنگ»

نشست «حکمرانی و جنگ» امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه در کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «حکمرانی و جنگ» درس آموخته‌هایی از جنگ دوازده روزه برای تحول در عرصه حکمرانی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و کانون اندیشه جوان و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت و پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار می‌شود.

در این نشست علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و صنعت وزارت صمت در دولت سیزدهم و سیدحسن موسوی فرد، سردبیر سابق پایگاه خبری عیار آنلاین سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ در کانون اندیشه جوان به نشانی خیابان قدس، خیابان دکتر فرهنگی برگزار خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

