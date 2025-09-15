به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر با اشاره به بیش از یک قرن تجربه نهضت صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در خدمت‌رسانی به انسان‌ها گفت: این نهضت همواره نماد همبستگی و امید بوده و اصول بنیادین آن همچون انسانیت، بی‌طرفی، خدمت بی‌چشم‌داشت و جهانی‌بودن چراغ راه ما در مأموریت‌های انسانی است.

وی افزود: توانبخشی یعنی احیای دوباره زندگی؛ بازگرداندن توان حرکتی، استقلال فردی و آرامش روانی به کسانی که بحران آن را از آنان گرفته است. بدون توجه به توانبخشی جسمی و روانی، چرخه امداد و نجات ناقص خواهد ماند.

معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تجربه‌های ملی و بین‌المللی ایران در حوزه توانبخشی جانبازان، مصدومان حوادث طبیعی و بیماران خاص اظهار داشت: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با ایجاد مراکز تخصصی درمانی و توانبخشی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری با نهادهای بین‌المللی، سهم مهمی در ارتقای این حوزه داشته است.

او همچنین به نقش ۳۸ داروخانه فعال هلال‌احمر در کشور در تأمین داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج اشاره کرد و آن را الگویی قابل توجه در سطح منطقه دانست.

عالیشوندی برگزاری کنگره بین‌المللی توانبخشی با حضور نمایندگان ۱۹ کشور را یکی از جلوه‌های بارز همکاری‌های علمی و انسانی دانست و تأکید کرد: چنین گردهمایی‌هایی علاوه بر ارتقای سطح علمی، موجب تعمیق پیوندهای انسانی میان کشورها و ملت‌ها می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ کشوری به تنهایی قادر به پاسخگویی کامل به پیامدهای بحران‌ها نیست. تنها با همبستگی و همکاری بین‌المللی می‌توانیم در سخت‌ترین لحظات به یاری آسیب‌دیدگان بشتابیم. توانبخشی فقط ترمیم اندام‌های آسیب‌دیده نیست، بلکه بازگرداندن عزت نفس و امید به زندگی است.