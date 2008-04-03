تولید نخستین جنینهای دوگانه انسان - حیوان در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان معتقدند خلق این جنینها نخستین گامهای موثر و بحث برانگیز به سوی تولید و آماده سازی سلولهای بنیادینی است که برای درمان بیماریها و ناتواناییهایی نظیر آلزایمر، پارکینسون و سایر بیماریهای عصبی دیگر به کار گرفته خواهند شد.

لی آرمسترانگ رهبر گروه تحقیقاتی این پروژه در ژانویه گذشته مجوز رسمی تولید این جنینها را از سازمان جنین شناسی و باروری انسانی دریافت کرده بود.

تیم تحقیقاتی وی در دانشگاه نیوکاسل جنینهای یاد شده را با استفاده از تکنیک تزریق DNA انسانی سلولهای پوستی به تخم گاو تولید کردند.

بر اساس گزارش گاردین، در ادامه این فرآیند شوک الکتریکی به جنینهای تولید شده وارد شد تا رشد کنند. این جنین ها 9/99 درصد انسانی و 1/0 درصد حیوانی هستند و برای سه روز رشد می کنند تا دارای 32 سلول شوند.

دانشمندان امیدوارند تا این جنینها را برای مدت 6 روز پرورش داده و سپس سلولهای بنیادین مورد نیاز را از آنها خارج کنند.