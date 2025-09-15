تصادف خاور و دنا در محور سوادکوه یک کشته و ۳ مصدوم بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی دنا با کامیون خاور در محور تهران-شمال، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

این حادثه در کیلومتر ۱۴ محور تهران-شمال (قبل از تونل ورسک) رخ داد و پس از تماس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان، تیم عملیاتی سه نفره از پایگاه امداد و نجات دوگل به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

تیم امدادی هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه پیش بیمارستانی، مصدومان را به همراه عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل کردند.