  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

تصادف خاور و دنا در محور سوادکوه یک کشته و ۳ مصدوم بر جا گذاشت

سوادکوه - بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی دنا با کامیون خاور در محور سوادکوه یک نفر کشته و سه نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی دنا با کامیون خاور در محور تهران-شمال، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

این حادثه در کیلومتر ۱۴ محور تهران-شمال (قبل از تونل ورسک) رخ داد و پس از تماس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان، تیم عملیاتی سه نفره از پایگاه امداد و نجات دوگل به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

تیم امدادی هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه پیش بیمارستانی، مصدومان را به همراه عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل کردند.

