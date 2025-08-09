گچساران میزبان نهمین رویداد ملی ورزشی هندبال سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، امید کاظمی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نهمین اردوی تدارکاتی تیم ملی نوجوانان پسر از روز گذشته، ۱۷ مرداد، به میزبانی باشگاه نفت و گاز گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده است.

وی اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد برای دومین بار میزبانی رویداد ملی ورزشی است.

سرپرست هیئت هندبال کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه این رویداد تا ۲۴ مرداد ادامه دارد، افزود: چهار هندبالیست از استان به نام‌های امیر حسین نیک اقبال، سید محمد کشاورز، سید حمیدرضا خادمی، مهدی احمدی فر در این اردو شرکت دارند.

وی بیان کرد: علی غیور، مهرشاد منصوری، شهراد برخورداری، سید حمیدرضا خادمی، دانیال میرحسینی، محمدرضا همتی، عرشیا جاویدی، مهدی احمدی‌فر، محمد صادق آقا محمدی، امیرحسین نیک اقبال، محمدطاها ابراهیم خانلری، محسن هادی‌زاده، فرشاد نوروزی، عرشیا زارع رشنو، سید محمد کشاورز، حسن جودکی، صالح حسه‌زاد، محمد پویا پروهان، محمدحسین کمالی، امیر بهرامی و آرین خالقی ۲۱ بازیکن دعوت شده به این اردو هستند که تا ۲۴ مرداد زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پی می‌گیرند.

کاظمی با بیان اینکه تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران خود را برای حضور در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا آماده می‌کند،گفت: ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها در گروه D با تیم‌های کره‌جنوبی، ازبکستان و مالدیو همگروه هستند.

وی از باشگاه نفت و گاز گچساران جهت میزبانی و همکاری در برگزاری نهمین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال نوجوانان پسر کشور قدردانی کرد.