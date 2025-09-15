به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین کنگره تشکل دانش آموزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با محوریت «پیوند دین و دانش» برگزار می‌شود.

در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، کنگره محل گردهمایی دانش آموزان برتر فعال در انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان سراسر کشور است تا با هم افزایی میان دانش آموزان و درک هرچه بهتر برنامه‌های پیش روی اتحادیه انجمن‌های اسلامی، دانش آموزان سال جدید تحصیلی را بهتر و منسجم‌تر آغاز کنند.

اسماعیل جانعلی‌پور، دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، درباره جزئیات برگزاری پانزدهمین کنگره اتحادیه گفت: پذیرش میهمانان از ۲۶ شهریور آغاز می‌شود و مراسم اختتامیه ۲۹ شهریور برگزار خواهد شد، محل برگزاری اردوگاه شهید باهنر تهران است.

به گفته وی، در این کنگره نمایندگان دانش‌آموزی از ۳۲ استان حضور خواهند داشت که شامل یک دانش‌آموز دختر و یک دانش‌آموز پسر از هر استان است؛ در مجموع ۶۴ نفر مهمان اصلی به صورت حضوری شرکت می‌کنند و سایر اعضای قرارگاه‌های استانی و اعضای سابق اتحادیه نیز به شکل مجازی در برنامه‌ها حضور خواهند داشت.

جانعلی‌پور با اشاره به مهم‌ترین بخش این رویداد گفت: انتخاب اعضای شورای مرکزی اصلی‌ترین برنامه کنگره است. شورای مرکزی عالی‌ترین رکن سیاست‌گذاری و نظارت اتحادیه به شمار می‌آید. در این دوره چهار نفر از اعضای شورا انتخاب می‌شوند که شامل دو عضو دانش‌آموز و دو عضو غیر دانش‌آموز (از اعضای سابق اتحادیه) هستند.

دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خاطر نشان کرد: در حال حاضر شورای مرکزی ۹ عضو دارد که شامل دبیرکل، نماینده وزیر آموزش‌وپرورش، نماینده حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری، دو کارشناس حوزه نوجوان و چهار عضو منتخب کنگره است.