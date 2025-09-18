به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین کنگره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان با حضور مسئولان کشوری، نماینده ولی فقیه در اتحادیه و دانشآموزان قرارگاه ملی در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد.
اسماعیل جانعلیپور، دبیرکل اتحادیه در این مراسم با بیان اینکه جهان امروز درگیر بحرانهای اخلاقی، هویتی، جنگ روایتها و تحولات فناوری است، گفت: ایران در چنین شرایطی بیش از هر زمان نیازمند شکوفایی ظرفیتهای جوانان مؤمن و انقلابی است.
وی افزود: تنها جوامعی میتوانند مسیر عزت و پیشرفت را طی کنند که نسلی مجهز به ایمان، شناخت دقیق از زمانه، مهارتهای روز و اراده جمعی تربیت کرده باشند. اتحادیه انجمنهای اسلامی مأموریت تمدنی دارد و مدرسهای برای پرورش مسئولانی است که فردا در سیاست، علم، فرهنگ و اقتصاد نقشآفرینی خواهند کرد.
دبیرکل اتحادیه با اشاره به گامهای تحولی این تشکل در سال گذشته اظهار کرد: حرکت از پروژههای مقطعی به سمت فرایندهای پایدار، بازآرایی ساختارها برای بهرهگیری از خرد جمعی نسل پر تلاش، و ایجاد شبکه نمایندگان دانشاز اقدامات مهم اتحادیه بوده است.
وی همکاری راهبردی با وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها، طراحی الگوی اقتصادی شفاف و پایدار برای تشکل، و توسعه شبکه مربیان تراز انقلاب را از دیگر دستاوردها دانست و گفت: هیچ تشکل تمدنساز بدون مربی ماندگار نخواهد بود.
جانعلیپور در پایان تأکید کرد: اتحادیه امروز بر سر پلی ایستاده که یک سوی آن گذشتهای پرافتخار و سوی دیگر آیندهای درخشان اما پرچالش است. گذر از این مسیر نیازمند ترکیب حکمت، مهارت و ایمان راسخ است تا اتحادیه بتواند در تراز ت مدنی ایفای نقش کند.
نظر شما