۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

اتفاق عجیب در مسابقات والیبال قهرمانی جهان؛ سامورایی‌ها حذف شدند

تیم والیبال ژاپن پس از دومین باخت در مسابقات قهرمانی جهان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ به میزبانی فیلیپین، تیم ژاپن از ساعت ۹ صبح امروز (دوشنبه، ۲۴ شهریور) به مصاف کانادا رفت و با شکست مقابل حریف خود از صعود به دور حذفی بازماند.

سامورایی‌ها در این دیدار با نتیجه سه بر صفر مغلوب کانادا شدند و با توجه به دو شکست پیاپی از صعود به مرحله یک هشتم نهایی بازماند.

ست اول: ۲۵ بر ۲۰ کانادا

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ کانادا

ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ کانادا

ژاپن در اولین مسابقه خود هم مقابل ترکیه شکست خورد و در آخرین دیدار از دور مقدماتی قهرمانی جهان چهارشنبه، ۲۶ شهریور مقابل لیبی به میدان می‌رود اما با توجه به اینکه از هر گروه تنها دو تیم به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند، ترکیه و کانادا صعود خود را قطعی کردند و ژاپن و لیبی حذف شدند.

سیده فرزانه شریفی

