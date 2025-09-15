کیان دهرابپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان اصفهان در شرایط کنونی به همه گروههای خونی نیاز فوری دارد.
وی از همه هماستانیها خواست برای تأمین صد درصد نیاز بیماران به فرآوردههای خونی، به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه ذخیره خون استان در حال حاضر ۲ هزار و ۲۶۷ واحد است، گفت: این میزان تنها برای ۵.۵ روز مصرف بیمارستانهای استان کافی است، در حالی که حداقل میزان ذخیره استاندارد باید ۸ روز باشد.
وی افزود: یک واحد خون اهدایی قادر است جان سه انسان را نجات دهد. این یعنی هر اهداکننده میتواند با یک اقدام ساده، نقشی بیبدیل در حفظ حیات بیماران ایفا کند.
دهرابپور همچنین یادآور شد که بیماران تصادفی، مبتلایان به بیماریهای خاص، مادران در حین زایمان و کودکان دچار کمخونی شدید از جمله گروههایی هستند که بیشترین نیاز را به خون و فرآوردههای آن دارند.
وی تأکید کرد: با توجه به قرار گرفتن در آستانه فصل پاییز و افزایش موارد بیماریهای فصلی، پیشگیری از کمبود خون تنها با مشارکت گسترده مردم امکانپذیر است.
