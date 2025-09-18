هورمون درمانی برای یائسگی به تقویت حافظه کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، علاوه بر این، محققان دریافتند که نوع خاص هورمون درمانی که یک زن در دوران یائسگی و پس از آن استفاده می‌کند، می‌تواند اثرات متفاوتی بر حافظه او داشته باشد.

محققان گزارش دادند زنانی که از چسب یا ژل استرادیول استفاده می‌کنند، در مقایسه با زنانی که هرگز از هورمون درمانی استفاده نکرده‌اند، نمرات آزمون بهتری برای حافظه اپیزودیک- یادآوری طولانی مدت وقایع گذشته- داشتند.

اما محققان گفتند کسانی که از قرص‌های استرادیول استفاده می‌کنند، نمرات بهتری برای حافظه آینده‌نگر، مانند به خاطر سپردن قرار ملاقات‌ها یا مصرف به موقع دارو، داشتند.

«لیزا گالیا»، محقق ارشد و دانشمند ارشد مرکز سلامت روان در تورنتو کانادا، گفت: «هورمون درمانی اغلب برای کمک به مدیریت علائم یائسگی در نظر گرفته می‌شود، اما تصمیم‌گیری در مورد استفاده از آن - و اینکه از کدام نوع استفاده شود - می‌تواند یک تصمیم پیچیده و شخصی باشد.»

گالیا در یک بیانیه خبری گفت: «این مطالعه نشان می‌دهد که نوع درمان استرادیول مورد استفاده ممکن است بر عملکرد شناختی در انواع مختلف حافظه تأثیر متفاوتی داشته باشد. درک این ارتباطات می‌تواند به ارائه رویکردهای متناسب‌تر برای حفظ سلامت مغز پس از یائسگی کمک کند.»

استرادیول نوعی استروژن است که در هورمون درمانی برای یائسگی استفاده می‌شود.

برای این مطالعه، محققان داده‌های مربوط به ۷۲۵۱ زن کانادایی یائسه را تجزیه و تحلیل کردند. این زنان میانگین سنی ۶۱ سال داشتند و در میانگین سنی ۵۱ سال به یائسگی رسیدند.

از بین این زنان، حدود ۴٪ از چسب‌های استرادیول، ژل یا حلقه‌های واژینال، کرم یا قرص استفاده می‌کردند. و ۲٪ هورمون درمانی را به صورت قرص مصرف می‌کردند.

همه شرکت‌کنندگان آزمون‌های مختلف مهارت‌های حافظه و تفکر را تکمیل کردند و محققان این نتایج را با نتایج استفاده از هورمون درمانی مقایسه کردند.

زنانی که یائسگی زودرس را تجربه کرده بودند، در این آزمون‌ها نمرات پایین‌تری داشتند، اما به نظر می‌رسید هورمون درمانی تأثیر این گذار را کاهش می‌دهد.

انواع مختلف هورمون درمانی، حافظه اپیزودیک و آینده‌نگر را بهبود بخشید، اما نتایج نشان داد که این درمان ظاهراً بر عملکرد اجرایی - توانایی برنامه‌ریزی یا حل مسئله - تأثیری نداشته است.

گالیا گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که نوع درمان با استرادیول مهم است و اشکال مختلف آن با انواع مختلف حافظه مرتبط است.»

محققان گفتند که این نتایج می‌تواند توضیح دهد که چرا مطالعات انسانی در مورد فواید هورمون درمانی بر حافظه و تفکر، نتایج متفاوتی داشته‌اند، حتی در حالی که مطالعات حیوانی به طور مداوم اثرات مثبتی را نشان می‌دهند.

مطالعات انسانی عمدتاً شامل استرادیول مصرف شده به صورت قرص بوده است، در حالی که مطالعات حیوانی عمدتاً از استرادیول تزریقی استفاده می‌کنند که بسیار شبیه هورمون موجود در ژل‌ها و برچسب‌های پوستی متابولیزه می‌شود.

گالیا گفت: «اگرچه نمی‌توانیم بگوییم هورمون درمانی باعث این اثرات می‌شود، اما به بحث در مورد بهترین راه برای حمایت از سلامت مغز پس از یائسگی می‌افزاید.»