هورمون درمانی به پیشگیری از پوکی استخوان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، محققان ارتباط بین هورمون درمانی و تراکم استخوان در زنان یائسه را بررسی کردند.
آنها دریافتند که روشهای متعدد هورمون درمانی، تراکم مواد معدنی استخوان را افزایش میدهد و اثرات آن حتی پس از ترک درمان هم باقی میماند.
بازسازی استخوان فرآیندی است که در آن استخوان قدیمی مجدد جذب شده و با استخوان سالم جدید جایگزین میشود.
در دوران یائسگی، زمانی که سطح استروژن کاهش مییابد، تحلیل استخوان سریعتر از تشکیل استخوان جدید اتفاق میافتد و منجر به تحلیل استخوان و زوال ساختاری میشود.
تراکم مواد معدنی استخوان پایین نشان دهنده پوکی استخوان است، وضعیتی که با کاهش استحکام استخوان و افزایش خطر شکستگی مشخص میشود.
هورمون درمانی به طور گستردهای برای پیشگیری و مدیریت پوکی استخوان استفاده میشود.
در حالی که برخی از مطالعات گزارش میدهند که اثرات محافظتی هورمون درمانی پس از ترک هورمون درمانی باقی میماند، برخی دیگر نشان میدهند که توقف هورمون درمانی منجر به تحلیل استخوان میشود.
دانستن بیشتر در مورد اثرات ترک هورمون درمانی بر تراکم مواد معدنی استخوان میتواند گزینهها و مسیرهای درمانی را مشخص کند.
آنها دریافتند که افزایش تراکم استخوانی ستون فقرات کمری حتی پس از قطع هورمون درمانی نیز ادامه دارد.
محققان همچنین دریافتند که تمام روشهای هورمون درمانی، به غیر از روشهای حاوی استروژن، اثر محافظتی در برابر استئوپنی دارند. استئوپنی به کاهش تراکم مواد معدنی استخوانی اشاره دارد که هنوز به آستانه در نظر گرفتن پوکی استخوان نرسیده است.
محققان خاطرنشان کردند که هیچ یک از انواع درمان هورمونی با شیوع پوکی استخوان مرتبط نیست.
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