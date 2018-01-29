هورمون درمانی تیغ دولبه درمان یائسگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم سادات حسینی اظهارداشت: هورمون درمانی برای دو گروه از بیماران مورد استفاده قرار می گیرد؛ یک گروه بیمارانی که دچار یائسگی زودرس می شوند و گروه دیگر افرادی که در سن طبیعی یائسه می شوند اما با مشکلاتی روبه رو هستند.

وی با بیان اینکه سنین بین ۴۵ تا ۵۵ سالگی را سن طبیعی یائسگی می دانیم، افزود: به افرادی که دچار یائسگی زودرس می شوند، به دلیل اینکه عوارض یائسگی های زودرس زیاد است، توصیه می کنیم که تحت نظر پزشک آزمایش ها و بررسی های لازم را انجام دهند و اگر که منع مطلقی برای هورمون درمانی ندارند، تحت هورمون درمانی قرار بگیرند.

حسینی ادامه داد: عده ای از افراد نیز که در سن طبیعی دچار یائسگی می شوند، به آنها نیز توصیه می کنیم که غربالگری های دوران یائسگی را انجام دهند زیرا در این سن اقدامات و درمان های پیشگیرانه ای لازم است که باید انجام شود.

رئیس دومین کنگره بین الملی چالش های بالینی در مامایی ، زنان و نازایی گفت: هورمون درمانی برای افرادی که منع استفاده ندارند و از علائم یائسگی شکایت دارند مانند افرادی که از گرگرفتگی بسیار آزرده اند و این مساله کار و زندگی آنها را مختل کرده است، دچار بیخوابی شده اند و در طول روز خسته و ناراحت هستند، نیز توصیه می شود.

حسینی ادامه داد: برخی موارد درمانی برای جلوگیری از پوکی استخوان و پیری زودرس مورد استفاده قرار می گیرد. این درمان ها می توانند هم هورمونی و هم غیرهورمونال باشند.

وی با اشاره به فواید و عوارض هورمون درمانی اظهار کرد: هورمون درمانی گاهی به میزان بسیار کمی می تواند احتمال ابتلا به سرطان سینه را افزایش دهد، ایجاد چاقی یا سردرد کند، برخی نیز ممکن است عدم تحمل دارویی داشته باشند که در مورد همه این عوارض قبل از اقدام به هورمون درمانی با بیمار صحبت کرده و بیمار را در جریان می گذاریم.

حسینی گفت: هورمون درمانی در مقابل فوایدی نیز به همراه دارد به طوری که تاحدودی از بروز سرطان روده پیشگیری می کند و گفته می شود که در روی بحث شناخت و حافظه نیز تاثیر مثبت داردو روی پوکی استخوان همراه با درمان های این بیماری مانند تجویز مصرف کلسیم، تاثیر مثبت دارد.

وی ادامه داد: همچنین گفته می شود که هورمون درمانی می تواند از بروز بیماری های قلبی عروقی پیشگیری می کند اما اگر فردی سابقه حوادث عروقی مانند ترومبوز عروقی، لخته شدن خون یا سابقه سکته مغزی و قلبی داشته باشد، استفاده از هورمون درمانی توصیه نمی شود.

رئیس دومین کنگره بین الملی چالش های بالینی در مامایی ، زنان و نازایی اظهار کرد: درواقع هورمون درمانی چیزی نیست که برای همه بیماران یک نسخه واحد تجویز شود بلکه برای هر فرد با افراددیگر متفاوت است؛ برای برخی بسیار مفید و برای برخی مضر است. بنابراین توصیه می کنیم قبل از استفاده از این درمان ها به مراکز درمانی یا متخصصان زنان مراجعه کنند تا بررسی های لازم صورت گیرد.

دومین کنگره بین‌المللی چالش‌های بالینی در مامایی، زنان و نازایی از ۲۵ تا ۲۷ بهمن‌ ۹۶ در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.