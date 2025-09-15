  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری افزایش پروازهای خارجی در فرودگاه رشت

تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری افزایش پروازهای خارجی در فرودگاه رشت

رشت- در نشستی تخصصی در فرودگاه سردار جنگل رشت بر ضرورت توسعه پروازهای مستقیم خارجی به منظور جذب گردشگران سلامت و طبیعت تأکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه‌ای با موضوع پیگیری افزایش پروازهای خارجی ظهر دوشنبه در فرودگاه سردار جنگل رشت برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان، مدیرکل فرودگاه سردار جنگل رشت و جمعی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار شد، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان گیلان در حوزه‌های گردشگری طبیعی، فرهنگی و توریسم درمانی مورد بررسی قرار گرفت.

تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری افزایش پروازهای خارجی در فرودگاه رشت

در این جلسه بر ضرورت توسعه پروازهای مستقیم خارجی به ویژه به مقصد کشورهای عمان و کویت تأکید شد تا زمینه تسهیل ورود گردشگران و توریسم سلامت به استان فراهم شود.

سرمایه‌گذاران حاضر نیز آمادگی خود را برای مشارکت در ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی اعلام کردند.

در پایان، تشکیل کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان استانداری، فرودگاه و سرمایه‌گذاران به منظور پیگیری مصوبات و تسریع در روند افزایش پروازهای خارجی تصویب شد.

کد خبر 6590326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها