تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری افزایش پروازهای خارجی در فرودگاه رشت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسهای با موضوع پیگیری افزایش پروازهای خارجی ظهر دوشنبه در فرودگاه سردار جنگل رشت برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان، مدیرکل فرودگاه سردار جنگل رشت و جمعی از سرمایهگذاران داخلی و خارجی برگزار شد، ظرفیتها و پتانسیلهای استان گیلان در حوزههای گردشگری طبیعی، فرهنگی و توریسم درمانی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه بر ضرورت توسعه پروازهای مستقیم خارجی به ویژه به مقصد کشورهای عمان و کویت تأکید شد تا زمینه تسهیل ورود گردشگران و توریسم سلامت به استان فراهم شود.
سرمایهگذاران حاضر نیز آمادگی خود را برای مشارکت در ایجاد زیرساختهای لازم و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی اعلام کردند.
در پایان، تشکیل کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان استانداری، فرودگاه و سرمایهگذاران به منظور پیگیری مصوبات و تسریع در روند افزایش پروازهای خارجی تصویب شد.
نظر شما