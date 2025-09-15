به گزارش خبرنگار مهر، سید امین موسوی، رئیس جامعه دندانپزشکی آذربایجان شرقی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در سالهای گذشته شاهد عقبماندگی در برگزاری کنگرههای بینالمللی در آذربایجان بودیم، در حالی که چنین کنگرههایی در کشور برگزار میشد. نخستین دوره این کنگره دو سال پیش در تبریز با استقبال بیسابقه شرکتهای دندانپزشکی برگزار شد و نشان داد محور قرار دادن آذربایجان تصمیم درستی بود.
موسوی افزود: امسال استقبال بالایی روبهرو بودیم و همکاری با انجمنهای مختلف عراق شکل گرفته است. بسیاری از دانشجویان عراقی در استان ما مشغول تحصیلاند و دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از بهترین دانشگاههای منطقه است که باید بیش از پیش معرفی شود.
حمایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کنگره
احمد بهروزیان، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با اشاره به کیفیت خدمات دندانپزشکان ایرانی گفت: ما باید با علم روز دنیا همگام باشیم و کنگرهها بهترین ابزار این امر هستند. دانشگاه علوم پزشکی تبریز حمایت جدی خود را از این کنگره اعلام کرده و شرکتهای دانشبنیان و معاونتهای دانشگاه در آن حضور فعال خواهند داشت.
آرش لامعی، رئیس کنگره دندانپزشکی اظهار کرد: این کنگره طی چهار روز برگزار میشود و شامل کارگاههای علمی و پنلهای تخصصی با حضور بیش از ۶۰ سخنران خواهد بود. همچنین ۵۹ شرکت فناور محصولات و دستاوردهای خود را ارائه میکنند.
پیشبینی حضور ۴۰۰۰ بازدیدکننده و ۷۰۰ دانشجو
علی ترابی، دبیر کنگره نیز گفت: پیشبینی میکنیم بیش از ۴۰۰۰ بازدیدکننده و ۷۰۰ دانشجوی دندانپزشکی در این رویداد حضور یابند. بیش از ۱۰۰ صندلی و سازههای نمایشگاهی آماده شده تا کنگرهای درخور تبریز برگزار شود.
