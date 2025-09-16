تصاویری منتشرنشده از حضور استاد شهریار در تالار وحدت دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهری خسروشاهی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت: همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی و در آستانه برگزاری کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار، روابط عمومی دانشگاه تبریز، تعدادی از تصاویر تازه یاب و منتشر نشده و موجود در آرشیو تالار وحدت دانشگاه از حضور و شعرخوانی استاد شهریار در دانشگاه تبریز را منتشر و به پاس برگزاری کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار و به عنوان ارمغانی ارزشمند و تاریخی، تقدیم شهروندان فرهنگدوست و علاقه مندان شعر استاد شهریار و سند پژوهان می‌نماید.

مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز درباره نام عکاس و تاریخ ثبت این تصاویر اظهار داشت: تا این لحظه نام عکاس عزیز این تصاویر جالب، برای اینجانب مشخص نیست. امیدوارم به زودی اطلاعاتی در این باره به دست بیاورم. همین قدر دانسته است که در فروردین ماه سال ۱۳۶۳ تالار وحدت دانشگاه تبریز میزبان کنگره باشکوه بزرگداشت استاد شهریار و تجلیل از این شاعر نامدار تاریخ معاصر ایران و آذربایجان بود.

طاهری خسروشاهی گفت: آنچه از تصاویر به دست می‌آید و بر مبنای نقل قول بسیاری از حاضران در مراسم، تالار وحدت دانشگاه تبریز در آن روز آکنده از حضور استادان، دانشجویان و شهروندان مشتاقی بود که برای دیدار با شاعر ملّی ایران و آذربایجان، از سرتاسر ایران به ویژه تبریز و آذربایجان و برخی از کشورهای همجوار، به دانشگاه تبریز آمده بودند.

این پژوهشگر ادبی در ادامه افزود: از برخی دوستان ادبی که در مراسم سال ۱۳۶۳ حضور داشتند شنیدم که استاد شهریار با وجود ضعف جسمانی شدید، به احترام شرکت کنندگان در همایش، در این محفل ادبی حاضر شده و شور و شوق بی‌نظیری در میان حاضران برانگیخته بود.

طاهری خسروشاهی گفت: در این آئین ادبی و ماندگار که برگ زرینی از افتخارات کتاب مستطاب و قطور تاریخ دانشگاه تبریز است، شخصیت‌هایی چون مرحوم آیت‌الله ملکوتی؛ امام جمعه فقید تبریز در دهه شصت، علامه محمدتقی جعفری؛ فیلسوف نامدار معاصر و بسیاری از ادیبان و محققان و نامداران و جمعی از استادان ادبیات از سراسر ایران و برخی محققان از کشورهای همسایه در تالار وحدت دانشگاه تبریز حضور داشتند و به مقام علمی و ادبی استاد شهریار ادای احترام کردند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: امیدوارم انتشار این تصاویر که به مثابه یادگاری ماندگار از پیوند استاد شهریار با دانشگاه تبریز و جامعه علمی و فرهنگی ایران و آذربایجان است، به عنوان نخستین گام در رونمایی از برخی اسناد مهم تاریخ دانشگاه تبریز جهت بهره مندی محققان و پژوهشگران و سند پژوهان باشد و در آینده بتوانیم با همکاری و همیاری جامعه علمی و فرهنگی به ویژه معاضدت و پایمردی ریاست محترم دانشگاه، اسناد مرتبط با تاریخ معاصر ایران و آذربایجان و تاریخ باشکوه دانشگاه تبریز را به منظور انجام مطالعات بنیادین در راستای شناخت تاریخ و عرصه سند پژوهی منتشر نمائیم.

وی در پایان گفت: اینک بار دیگر و پس از گذشت بیش از ۴۰ سال، ساعت چهار و نیم عصر روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه، تالار وحدت دانشگاه تبریز، میزبان شهریار دوستان و علاقه مندان شعر و ادب و فرهنگ و هنر از سراسر کشور خواهد بود. همچنین بخش دیگری از همایش روز پنجشنبه ۲۷ شهریور در تالار بزرگ خاوران تبریز برگزار خواهد شد.