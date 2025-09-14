  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰

حمایت دولت از ایجاد شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در کردستان

حمایت دولت از ایجاد شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در کردستان

سنندج- معاون وزیر جهاد کشاورزی، بر ضرورت احداث نخستین شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در استان تاکید کرد و از حمایت دولت برای ایجاد این شهرک در کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسکندری، عصر یکشنبه در دیدار با استاندار کردستان با اعلام حمایت دولت از توسعه صنایع تبدیلی، از آمادگی کامل برای ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم برای احداث شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در استان کردستان خبر داد.

وی با اشاره به نقش صنایع تبدیلی در ارتقا ارزش افزوده محصولات کشاورزی و اشتغال‌زایی در مناطق مختلف کشور، تأکید کرد: کردستان از جمله استان‌هایی است که ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این حوزه دارد و دولت آماده همکاری کامل برای فعال‌سازی این ظرفیت‌هاست.

استاندار کردستان، نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت توسعه بخش کشاورزی گفت: ایجاد صنایع تبدیلی و توسعه کشت گلخانه‌ای، دو راهکار اساسی برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش اشتغال در کردستان هستند.

آرش زره‌تن لهونی با بیان اینکه صنایع تبدیلی، حلقه مفقوده در زنجیره ارزش کشاورزی استان است، افزود: کردستان از نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیلان توانمند در رشته‌های مرتبط برخوردار است که می‌توانند در توسعه این بخش نقش‌آفرین باشند.

در ادامه این نشست، موضوعاتی همچون واگذاری مجتمع گلخانه‌ای «دوسر» در شهرستان قروه به بخش خصوصی و همچنین توسعه شهرک شیلاتی در شهرستان بانه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6589441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها