حمایت دولت از ایجاد شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسکندری، عصر یکشنبه در دیدار با استاندار کردستان با اعلام حمایت دولت از توسعه صنایع تبدیلی، از آمادگی کامل برای ارائه تسهیلات و مشوقهای لازم برای احداث شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در استان کردستان خبر داد.
وی با اشاره به نقش صنایع تبدیلی در ارتقا ارزش افزوده محصولات کشاورزی و اشتغالزایی در مناطق مختلف کشور، تأکید کرد: کردستان از جمله استانهایی است که ظرفیتهای بالقوهای در این حوزه دارد و دولت آماده همکاری کامل برای فعالسازی این ظرفیتهاست.
استاندار کردستان، نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت توسعه بخش کشاورزی گفت: ایجاد صنایع تبدیلی و توسعه کشت گلخانهای، دو راهکار اساسی برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش اشتغال در کردستان هستند.
آرش زرهتن لهونی با بیان اینکه صنایع تبدیلی، حلقه مفقوده در زنجیره ارزش کشاورزی استان است، افزود: کردستان از نیروهای متخصص و فارغالتحصیلان توانمند در رشتههای مرتبط برخوردار است که میتوانند در توسعه این بخش نقشآفرین باشند.
در ادامه این نشست، موضوعاتی همچون واگذاری مجتمع گلخانهای «دوسر» در شهرستان قروه به بخش خصوصی و همچنین توسعه شهرک شیلاتی در شهرستان بانه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
