اجرای طرح نشاط اجتماعی با هدف کاهش آسیب ها

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی در نشست ساماندهی امور جوانان اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ سازمان مردمنهاد در حوزههای مختلف در استان اردبیل فعالیت میکنند.
وی افزود: تلاش میشود برنامهها و اقدامات با رویکرد جوانمحوری انجام گیرد و دولت نقش تسهیلگری داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل همچنین از احداث خانه جوانان برای گفتوگو و ارتباط مسئولان با جوانان و استقرار شبکه ایران یاران جوان در این محل خبر داد.
کریمی در ادامه گفت: جشن بزرگ و گردهمایی اعضای سازمانهای مردمنهاد استان اردبیل طی روزهای آینده برگزار میشود.
