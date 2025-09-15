اجرای طرح نشاط اجتماعی با هدف کاهش آسیب ها

اردبیل - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: برگزاری جشن‌ها و برنامه‌ها با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی موضوعات مختلف و افزایش امید در استان اردبیل تقویت می‌شود.