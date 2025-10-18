به گزارش خبرنگارمهر، جلال آفاقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کنترل و کاهش مفاسد و آسیبهای اجتماعی، شناسایی علل و عوامل و خاستگاههای جرایم و مفاسد، پیش نیاز و مهمترین گام در اقدامات مقابلهای است.
وی افزود: نگاه علت شناسانه و علت شناسی ارتکاب جرایم و وقوع آسیبهای اجتماعی در سطح استان اصل مهمی است که از محافل دانشگاهی انتظار میرود در این عرصه مهم در کنار دستگاه قضائی ایفای نقش کنند.
دادستان اردبیل گفت: وضعیت عفاف و حجاب در جامعه مصداقی از آسیبهای موجود است و عدم ابلاغ قانون مربوطه و اجرای آن، نسبت به برخی تفکرات مبنی بر توسعه سبک زندگی بهشیوه غرب در جامعه، آثار و تبعات ناگوار و زیانبار بیهویتی فرهنگی به همراه خواهد داشت.
نظر شما