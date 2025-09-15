شاهرود میزبان ۵ یادواره شهید در کنگره سرداران و ۳۰۰۰ شهید استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی بعد از ظهر دوشنبه در ستاد فریضتین شهرستان شاهرود در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود از برگزاری برنامه‌های کنگره بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان در شهرستان شاهرود خبر داد و ابراز کرد: همزمان با برگزاری کنگره شهدا در سمنان، سه یادواره شهدا نیز در شهرستان شاهرود برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه یادواره بزرگ شهیدان مداح امروز در شهرستان شاهرود در قالب همین کنگره شهدای استان سمنان برگزار می‌شود، ابراز کرد: یادواره ۵۰۰ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر برنامه‌های شهرستان شاهرود در زمان برگزاری کنگره بزرگ سه هزار شهید استان است.

فرمانده سپاه شاهرود همچنین از برگزاری اجلاسیه مادران چشم انتظار در قالب کنگره شهدای استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این یادواره ویژه مادران ۱۴ شهید مفقود الاثر شهرستان شاهرود است که هرگز پیکرهای مبارک شان به شهرستان شاهرود بازنگشست.

اسماعیلی همچنین از برگزاری یادواره شهدا در روستای خیج همزمان با پنج شنبه هفته جاری به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های شهرستان شاهرود در کنگره سه هزار شهید استان سمنان خبر داد و افزود: برگزاری رویداد مهم یادواره شهیدان شهر مجن از دیگر برنامه‌های شهرستان شاهرود در ایام برگزاری کنگره سه هزار شهید استان است.