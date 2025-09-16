  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

«شهدای کارگر» سنگرسازان بی‌ادعای جبهه تولید و صنعت

سمنان- معاون استاندار سمنان با اشاره به نقش آفرینی شهدا در سنگر تولید و صنعت، گفت: یادواره شهدای کارگر به عنوان بخشی از کنگره سه هزار شهید استان، نماد عظمت ایثارگری‌های این قشر زحمتکش است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمید دهرویه ظهر سه‌شنبه در اجلاسیه شهدای کارگر استان سمنان به میزبانی یک واحد تولیدی در سمنان، ضمن گرامی داشت یاد شهدای استان سمنان بیان کرد: کنگره شهدای کارگر که امروز در سمنان برگزار می‌شود یکی از برنامه‌های جنبی کنگره سه هزار شهید استان سمنان است.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت موجب حیات جامعه اسلامی است و دشمنان به شدت در پی مقابله با آن هستند اضافه کرد: فرهنگ ایثار و شهادت مرز اصلی تمایز جامعه اسلامی با جوامع غربی است، چرا که آنان تنها بر جنبه‌های مادی تمرکز کرده‌اند و در برابر کوچک‌ترین تهدید آسیب‌پذیر می‌شوند.

معاون اقتصادی استاندار سمنان همچنین گفت: در جنگ ۱۲ روزه ایرانیان نشان دادند که این فرهنگ همچنان در جامعه ایران اسلامی زنده است و مردم ایران با تکیه بر آن، از ارزش‌ها و استقلال کشور دفاع کردند.

دهرویه بیان کرد: شهدای کارگر در سنگر تولید و صنعت نقش‌آفرین بودند و هنگامی که عزت و استقلال ایران اسلامی نیازمند دفاع بود، بدون کوچک‌ترین تردیدی در جبهه‌ها حاضر شدند و جان خود را تقدیم کردند.

وی افزود: کارگران چرخه اقتصادی کشور و استان سمنان را در دست داشتند و امروز وظیفه مدیران است که فقط به شاخص‌های اقتصادی بسنده نکنند بلکه به کرامت، امنیت شغلی و ایجاد محیطی پویا برای کارگران توجه کنند.

معاون استاندار سمنان تاکید کرد: ظرفیت‌های استان سمنان در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش امید و انگیزه کارگران باشد و این قشر شریف همچون گذشته ادامه‌دهنده راه شهدا در جبهه اقتصادی خواهند بود.

دهرویه افزود: تقویت مهارت‌آموزی، ارتقای ایمنی محیط کار و توسعه زیرساخت‌های تولیدی، ادای دینی به خون شهدای کارگر است و این اقدامات تضمین‌کننده اقتدار اقتصادی ایران اسلامی خواهد بود.

