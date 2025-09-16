به گزارش خبرنگار مهر، رحمید دهرویه ظهر سهشنبه در اجلاسیه شهدای کارگر استان سمنان به میزبانی یک واحد تولیدی در سمنان، ضمن گرامی داشت یاد شهدای استان سمنان بیان کرد: کنگره شهدای کارگر که امروز در سمنان برگزار میشود یکی از برنامههای جنبی کنگره سه هزار شهید استان سمنان است.
وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت موجب حیات جامعه اسلامی است و دشمنان به شدت در پی مقابله با آن هستند اضافه کرد: فرهنگ ایثار و شهادت مرز اصلی تمایز جامعه اسلامی با جوامع غربی است، چرا که آنان تنها بر جنبههای مادی تمرکز کردهاند و در برابر کوچکترین تهدید آسیبپذیر میشوند.
معاون اقتصادی استاندار سمنان همچنین گفت: در جنگ ۱۲ روزه ایرانیان نشان دادند که این فرهنگ همچنان در جامعه ایران اسلامی زنده است و مردم ایران با تکیه بر آن، از ارزشها و استقلال کشور دفاع کردند.
دهرویه بیان کرد: شهدای کارگر در سنگر تولید و صنعت نقشآفرین بودند و هنگامی که عزت و استقلال ایران اسلامی نیازمند دفاع بود، بدون کوچکترین تردیدی در جبههها حاضر شدند و جان خود را تقدیم کردند.
وی افزود: کارگران چرخه اقتصادی کشور و استان سمنان را در دست داشتند و امروز وظیفه مدیران است که فقط به شاخصهای اقتصادی بسنده نکنند بلکه به کرامت، امنیت شغلی و ایجاد محیطی پویا برای کارگران توجه کنند.
معاون استاندار سمنان تاکید کرد: ظرفیتهای استان سمنان در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری میتواند زمینهساز افزایش امید و انگیزه کارگران باشد و این قشر شریف همچون گذشته ادامهدهنده راه شهدا در جبهه اقتصادی خواهند بود.
دهرویه افزود: تقویت مهارتآموزی، ارتقای ایمنی محیط کار و توسعه زیرساختهای تولیدی، ادای دینی به خون شهدای کارگر است و این اقدامات تضمینکننده اقتدار اقتصادی ایران اسلامی خواهد بود.
