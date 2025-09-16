https://mehrnews.com/x3935v ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۴۵ کد خبر 6590915 استانها سمنان استانها سمنان ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۴۵ کربلای جبههها در اجلاسیه شهدای مداح استان سمنان شاهرود- کربلای جبههها با نوای مداحان اهل بیت در اجلاسیه ۸۲ مداح شهید مداح استان سمنان طنین انداز شد. دریافت 57 MB علی شهسوار کد خبر 6590915 کپی شد مطالب مرتبط اقتدار امروز کشور حاصل سالها ایستادگی و فداکاری است شاهرود میزبان ۵ یادواره شهید در کنگره سرداران و ۳۰۰۰ شهید استان سمنان برگزاری جشنواره «طرح اسوه» همزمان با کنگره بزرگ شهدای استان سمنان برچسبها اجلاسیه شهدای شاهرود کنگره سه هزار شهید استان سمنان دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) تبلیغات اسلامی سمنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان
نظر شما