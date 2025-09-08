لولا داسیلوا: استقرار نظامی آمریکا در دریای کارائیب عامل تنش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جامائیکا آبزرور»، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل امروز دوشنبه در اجلاس فوق العاده و برخط کشورهای عضو «بریکس» استقرار نظامی آمریکا در دریای کارائیب را به منظور تنش آفرینی علیه ونزوئلا محکوم کرد.

رئیس جمهور برزیل در این خصوص در اجلاس مجازی بریکس گفت: استقرار نظامی آمریکا در دریای کارائیب عامل تنش است.

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا در ادامه خواستار دستیابی به «راه حلی واقع بینانه» برای حل و فصل درگیری‌ها در اوکراین شد.

وی اضافه کرد: دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا و مذاکرات بعدی در واشنگتن گام‌هایی در جهت درست برای پایان دادن به این درگیری است.

در ارتباط با استقرار نظامی آمریکا در دریای کارائیب، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا پیشتر از استقرار ۲۵ هزار نیرو در مرز کلمبیا و ساحل کارائیب خبر داد.

مادورو با اشاره به استقرار نیرو در این منطقه، گفت که این اقدام با هدف تقویت عملیات‌های واکنش سریع و حفاظت از امنیت ملی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: هدف اصلی این بسیج نیرو، دفاع از تمامیت و امنیت ملی و مبارزه برای صلح است.

پیشتر آمریکا از اعزام و استقرار ۱۰ جنگنده دیگر در پورتوریکو به بهانه انجام عملیات علیه کارتل‌های مواد مخدر خبر داده بود.