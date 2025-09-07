برگزاری اجلاس «بریکس» با موضوع سیاست تجاری «ترامپ»؛ سخنرانی «جین پینگ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وانگ یی وزیر امور خارجه چین امروز یکشنبه اعلام کرد: شی جین پینگ رئیس جمهور چین فردا دوشنبه در اجلاس مجازی بریکس شرکت می‌کند.

بر اساس اعلام وزارت خارجه چین، رئیس جمهور این کشور سخنرانی مهمی در این نشست مجازی خواهد داشت.

پیش از این رسانه‌ها گزارش داده بودند که برزیل به ابتکار لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور این کشور، روز دوشنبه اجلاس مجازی فوق العاده کشورهای عضو بریکس را برای بحث درباره سیاست تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد کرد.