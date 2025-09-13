دعوت کنگره ملی برزیل از پژوهشگر ایرانی عضو انجمن نویسندگان بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نظرخواه علیسرایی شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر فرهنگ عامه ایرانی با دعوت رسمی «فاستو پیناتو» نماینده فدرال و رئیس جبهه پارلمانی بریکس برزیل در دومین مجمع ارزش‌های سنتی بریکس و جایزه ادبی بریکس حضور خواهد داشت.

این رویداد از ۲۴ تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ (۱۵ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵) در شهر برازیلیا، پایتخت برزیل برگزار می‌شود.

دومین مجمع ارزش‌های سنتی بریکس به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی این گروه، با هدف ترویج بحث و قدردانی از ارزش‌های سنتی میان ملت‌های عضو و تقویت روابط همکاری و درک متقابل در جهان پرچالش امروز برگزار خواهد شد.

این نشست شامل مناظره‌ها، میزگردها و کارگاه‌هایی با موضوعاتی همچون هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، فرهنگ، معنویت، ژئوپلیتیک، سلامت، آموزش، توسعه پایدار، نوآوری، کارآفرینی خلاق و تعامل تجاری کشورهای بریکس است.

عضو انجمن نویسندگان بریکس در بخشی از برنامه‌ها جایزه ادبی بریکس را دنبال خواهد کرد که طی آن فهرست بلند نامزدهای این جایزه معرفی می‌شود همچنین گسترش همکاری‌های فرهنگی در حوزه ادبیات، ترجمه و نشر و ایجاد شبکه ادبیات بریکس پیشنهادی از سوی انجمن نویسندگان چین، در دستور کار قرار دارد.

«حمید نظرخواه علیسرایی» رئیس مؤسسه فرهنگ گیل کوچصفهان افزود: جلسه ارزش‌های سنتی بریکس فهرستی از ارزش‌های مشترک را ارائه خواهد کرد که بر اساس مطالعه ادبیات کشورهای عضو و آثار نامزدهای جایزه ادبی گردآوری شده است.