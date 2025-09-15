معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان با حضور مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان قضائی و اجرایی در بندرعباس برگزار شد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم انتصاب محمد شنبه زاده به عنوان معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان را تبریک گفت و از زحمات حجتالاسلام و المسلمین صادقی در انجام اقدامات بزرگ و ماندگار در این معاونت تقدیر کرد.
قهرمانی همچنین با اشاره به انتصاب محمد شنبهزاده به عنوان معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان، وی را از ذخایر قضائی استان دانست و بر تعهد، نظم در کار و مدیریت وی، تأکید کرد.
قهرمانی همچنین توصیه کرد که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به همراه کارشناسان این معاونت باید به صورت عملی وارد برنامهها شوند و حضور کارشناسان در محلات، مدارس و شهرستانها ملموس و مؤثر باشد تا فعالیتهای پیشگیری نتایج قابل مشاهدهای داشته باشند و به شکل واقعی در جامعه دیده شوند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بر لزوم احیای جایگاه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حوزه خانواده، مدارس، محلات و سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد و خواستار اجرای برنامههای عملیاتی شد.
وی افزود: گشت پیشگیری یکی از طرحهای ابتکاری استان است که میتواند در پیشگیری از وقوع جرایم بسیار تأثیر گذار باشد و بایستی با برنامه ریزی دقیق خروجی ملموس داشته باشد و در این خصوص گزارش دقیق هفتگی ارائه گردد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز باید به صورت مستمر در شهرستانها با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شود.
قهرمانی با بیان اینکه ۳۰ نهاد در موضوع پیشگیری از وقوع جرم دخیل هستند، بر تدوین برنامه عملیاتی مشترک تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت این نهادها باید کارگروهی و پروژهای در حوزههایی مانند سوخت، مشروبات و شترهای سرگردان و … ایجاد شود و این موضوع میتواند به عنوان کارهای فوقالعاده در پیشگیری از وقوع جرم محسوب شود.
وی در ادامه از اجرای موفق طرح صدور گواهی الکترونیک سوءپیشینه در استان هرمزگان یاد کرد و گفت: این طرح برای اولین بار در استان هرمزگان اجرا شد و هماکنون در کل کشور در حال انجام است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر گواهی سوءپیشینه خود را به صورت الکترونیک دریافت کردهاند و افراد بدون خروج از منزل و با کمترین هزینه میتوانند از این خدمت بهرهمند شوند و همچنین طرح صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک نیز از مرداد ماه ۱۴۰۴ در استان هرمزگان به عنوان اولین استان در حال اجرا است.
قهرمانی بر لزوم آموزش تخصصی کارشناسان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان و آموزش عمومی برای مردم و دانشآموزان نیز تأکید کرد و رصد و شناسایی بسترهای جرمزا و ساماندهی امور اجتماعی را خواستار شد.
وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت دانشگاهها، وکلا، کارشناسان، سازمانهای مردم نهاد، شهرداری و شرکتهای بزرگ در طرحها و پروژههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان ضروری است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «دنیا از پیشگیری عبور کرده و به سمت پیشبینی و پیشدستی رفته است»، افزود: ما نیز باید با تحلیل دادههایی که در دسترس داریم بسترهای فسادزا را شناسایی کنیم و در این زمینه پیشنهادهای عملی ارائه نمائیم تا بتوانیم فعالیتهای پیشگیرانه مؤثری داشته باشیم.
در پایان این مراسم ضمن تقدیر از تلاشهای حجت الاسلام والمسلمین مختار صادقی، محمد شنبه زاده به عنوان معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان معرفی و منصوب شد.
