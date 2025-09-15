گشت پیشگیری از وقوع جرم ابتکاری برای جلوگیری از جرم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی، معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در مراسم تودیع خود از این سمت گزارشی از فعالیت‌های معاونت در طول خدمت خود در این سمت ارائه کرد.

وی افزود: گزارش جامع عملکرد این معاونت بیش از هزار صفحه است که به معاونت قوه قضائیه ارسال شده است.

صادقی از اجرای چند برنامه ابتکاری یاد کرد و گفت: یکی از طرح‌های ابتکاری موفق؛ گشت پیشگیری از وقوع جرم بوده که با همکاری اعضای گشت متشکل از چند سازمان و نهاد و به همراه کارشناسان این حوزه انجام می‌شد و عملکرد آن، در زمینه پیشگیری بسیار مؤثر بوده است.

وی اجرای طرح‌های آموزشی در خصوص مضرات مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر در مدارس، تشکیل دفاتر حمایت از زنان و کودکان و فعالیت‌های مصلحین، صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و کسب رتبه نخست کشور در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان را از دیگر دستاوردهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در طی دوران مسئولیت خود اعلام کرد.

صادقی یادآور شد: همچنین بیش از ۴۵۰ محتوای رسانه‌ای در این بازه زمانی تولید و منتشر شده است و علاوه بر آن یکصد برنامه تلویزیونی و رادیویی با حضور همکاران قضائی و کارشناسان این معاونت از شبکه استانی خلیج فارس پخش شده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های همکاران و تاکید بر استمرار برنامه‌های پیشگیرانه و اجتماعی، گفت: تلاش ما همیشه بر پایه نظم، شفافیت و ابتکار بوده است و امید است مسیر پیشگیری از وقوع جرم با همین روحیه ادامه یابد.