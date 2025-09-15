روحانیون و معتمدین محلی نقش خود را در کاهش وقوع جرم ایفا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شنبهزاده، معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در مراسم معارفه خود، از تلاشها و زحمات حجتالاسلام و المسلمین صادقی قدردانی کرد و گفت: حجت الاسلام والمسلمین صادقی در طول خدمت خود زحمات زیادی کشیده اند و در دوره جدید نیز با تداوم این مسیر، برنامهها را با جدیت و به شکل اثرگذار ادامه خواهیم داد.
وی افزود: اگر اقدامات پیشگیرانه درست و بهموقع انجام شود، چالشهای بعدی و وقوع جر ایم کاهش خواهد یافت و بر این اساس پیشگیری از وقوع جرم مقطعی نیست و باید به صورت مستمر و با برنامهریزی دقیق انجام شود.
شنبه زاده برنامههای خود را بر تقویت آموزشها و استفاده از ظرفیتهای مردمی متمرکز دانست و گفت: روحانیون، معتمدین محلی و فعالان اجتماعی میتوانند نقش مؤثری در کاهش وقوع جرم داشته باشند و حضور کارشناسان ما در مدارس و وکلا در مساجد و محلات، بخشی از این برنامههاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی مردم استان هرمزگان، که مردمانی خونگرم و با قابلیتهایی بالا هستند، محور اصلی فعالیتهای ما خواهد بود.
شنبهزاده بر اولویتبندی برنامهها بر اساس سنجههای معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز تأکید کرد و افزود: برنامههای معاونت باید با اهداف و برنامههای ابلاغی از مرکز هماهنگ باشد و نتیجه ملموس و اثرگذاری واقعی در جامعه داشته باشد.
وی تأکید کرد: ما تلاش میکنیم فعالیتهایمان به گونهای طراحی شود که خروجی آن قابل ارزیابی و ملموس باشد.
نظر شما