مهرداد جابری پس از شکست یک بر صفر برابر گیتیپسند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از ۷-۸ سال شاهد یک شهرآورد بسیار جذاب در اصفهان بودیم. بازی از سال گذشته تماشاگرپسندتر و دیدنیتر بود و هواداران لذت بردند. تنها اتفاق ناخوشایند، لحظات پایانی مسابقه بود که یکی از بازیکنان حریف حرکاتی مقابل تماشاگران انجام داد که خوشایند نبود؛ وگرنه بازی میتوانست زیباتر به پایان برسد.
دو نیمه متفاوت فرصتسوزی در نیمه نخست
وی افزود: ما در نیمه نخست چهار پنج موقعیت صددرصد گل داشتیم اما بچهها با بیاحتیاطی آنها را از دست دادند. طبیعت فوتسال همین است وقتی از موقعیتها استفاده نکنی، تنبیه میشوی. در نیمه دوم گیتیپسند عملکرد بهتری داشت اما باز هم ما میتوانستیم حداقل یک امتیاز کسب کنیم که این اتفاق نیفتاد. به تیم خوب گیتیپسند تبریک میگویم و برایشان در ادامه راه آرزوی موفقیت دارم.
جابری درباره شرایط فنی تیم خود گفت: از تلاش بازیکنانم راضی هستم. ما برای کسب امتیاز وارد زمین شدیم و اصلاً با دست بسته بازی نکردیم. برنامههای تاکتیکیمان اجرا شد اما یک بیاحتیاطی و یک کنترل یا پاس بد باعث شد نتیجه به ضررمان رقم بخورد.
سرمربی تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان با انتقاد از نحوه انتخاب داوران این مسابقه تأکید کرد: به نظر من جالب نبود که داوران اصفهانی برای شهرآورد اصفهان انتخاب شوند. در همه جای دنیا برای چنین بازی حساسی داوران از شهرهای دیگر قضاوت میکنند. این موضوع جای سوال دارد و کمیته داوران باید پاسخگو باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا تیمش برای قهرمانی بسته شده است، گفت: هر سال شرایط خاص خودش را دارد. سال گذشته صادقی زحمت کشید و امسال ما تلاش میکنیم تیم را ارتقا بدهیم. من هیچوقت نگفتم برای میانه جدول آمدهایم؛ همیشه تأکید کردهام هدف ما نیمه بالای جدول است. تا آخرین لحظه برای رسیدن به این هدف میجنگیم.
نظر شما