به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا اسدی در آئین افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب به مناسبت صدمین سال تأسیس حوزه علمیه قم، بیان کرد: این پیام در حقیقت نقشه راهی برای آینده نظام آموزشی حوزهها و مراکز علمی است و ما در مؤسسه امام خمینی (ره) با تکیه بر این پیام و نگاه راهبردی به وظایف خود، تلاش داریم نظامات اجتماعی را تحلیل و تبیین کنیم و در مسیر پاسخگویی به نیازهای علمی و تمدنی جامعه اسلامی گامهای مؤثری برداریم.
وی ادامه داد: در سال گذشته، یکی از مهمترین اقدامات معاونت آموزش، بازنگری و ارتقای ساختارهای آموزشی بود؛ اقدامی که با توصیه مستقیم مرحوم علامه مصباح یزدی آغاز شد و در این مسیر ۹ کارگروه تخصصی تشکیل شد و پس از انجام مصاحبه با بیش از ۶۰ شخصیت علمی و بازدید از ۳۰ مرکز معتبر آموزشی و پژوهشی، آسیبشناسی جامعی صورت گرفت و نتیجه این تلاشها، تهیه طرح تحول بنیادین آموزشی به منظور بازنگری و ارتقا ساختار آموزشی بود.
معاون آموزش مؤسسه امام خمینی (ره) اضافه کرد: بخشی از ایدهها و برنامههای این طرح، از سال جاری وارد فاز اجرایی خواهد شد و کاهش سالهای آموزشی بهمنظور کارآمدسازی دورههای تحصیلی، یکی از محورهای اصلی این طرح است و همچنین دوره ویژه فقه و اصول که سال گذشته بهصورت آزمایشی آغاز شد، اکنون با بهرهگیری از الگوهای موفق دیگر مراکز علمی و غنیسازی محتوایی وارد دومین سال خود میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تأسیس گروه علوم حدیث در مؤسسه اشاره کرد و گفت: صرف وجود گروه قرآن و تفسیر کافی نبود؛ از این رو تأسیس گروه علوم حدیث در دستور کار قرار گرفت تا حلقهای مکمل در آموزش علوم نقلی ایجاد شود.
حجتالاسلام اسدی آمار پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی جدید را چنین اعلام کرد: در مقطع کارشناسی ۳۰۰ نفر در ۱۳ رشته، در مقطع کارشناسی ارشد ۴۲ نفر در ۸ رشته و در مقطع دکتری ۱۴ نفر در ۶ پذیرفته شدهاند که این آمار بیانگر اقبال نخبگان علمی به مؤسسه و ظرفیت بالای آن در جذب و پرورش نیروهای متخصص در عرصه علوم انسانی اسلامی است.
معاون آموزش مؤسسه امام خمینی (ره) در پایان تأکید کرد: رسالت اصلی مؤسسه امام خمینی (ره) تربیت نسلی اندیشمند، متعهد و توانمند است که بتواند نیازهای علمی و اجتماعی کشور را پاسخ دهد و در مسیر تحقق آرمانهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب نقشآفرینی کند و آموزش در تراز انقلاب اسلامی باید پیوندی میان علم، ایمان و عمل برقرار سازد و جامعه را به سوی تحقق حیات طیبه و الگوی تمدن نوین اسلامی رهنمون شود.
