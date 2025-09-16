به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی مصباح یزدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت علامه مصباح یزدی» که در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: ۱۲ دیماه، سالروز رحلت علامه مصباح به عنوان «روز علوم انسانی اسلامی» نامگذاری شده است و این نامگذاری علاوه بر تأکید بر جایگاه بیبدیل علوم انسانی اسلامی، یادآور پیوند عمیق این عرصه علمی با شخصیت و اندیشههای علامه مصباح است.
وی با بیان اینکه علوم انسانی در همه جوامع نقش پررنگی در هدایت روابط، رفتارها و اداره امور دارد، تصریح کرد: مسائل اقتصادی را علم اقتصاد، شیوه حکومتداری را علم سیاست، و حتی مبانی حقوقی و روابط بینالملل را علوم انسانی تعیین میکند، حتی در عرصههایی مانند کشاورزی که ذاتاً جزو علوم انسانی نیست، هنگام تصمیمگیری، اصول مدیریتی و روانشناختیِ علوم انسانی وارد عمل میشوند.
دبیر علمی همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی افزود: علوم انسانی، ستون فقرات اداره جامعه است؛ زیرا مبنای نظریهپردازی و سیاستگذاری اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را فراهم میآورد و اختلاف مکاتب سوسیالیسم، لیبرالیسم و دیگر مکاتب نیز به همین دلیل است که هر کدام تنها بر بخشی از وجود انسان تأکید میکنند و از جامعنگری غفلت دارند. تجربه جوامع معاصر نشان داده است که هیچیک از این مکاتب نتوانستهاند ایدهآل بشری را تحقق بخشند.
حجت الاسلام مصباح یزدی ادامه داد: نگاه اسلامی، به دلیل آنکه از سوی خالق انسان ارائه شده، میتواند مبنای محکم و متقنی برای علوم انسانی باشد؛ چرا که اسلام حقیقت انسان و نیازهای او را در تمام ابعاد مادی و معنوی میشناسد و هدف علوم انسانی اسلامی، پاسخگویی به مسائل فردی و اجتماعی بر اساس مبانی وحیانی و ارائه این پاسخها به زبان قابل پذیرش برای همه جهانیان است.
وی یادآور شد: این دغدغه از دیرباز در میان متفکران اسلامی و حتی اندیشمندان سایر ادیان وجود داشته است. در میان مسلمانان، بزرگانی چون علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید بهشتی و بهویژه علامه مصباح از نیمقرن پیش بهدنبال حل این معضل بودند و علامه مصباح با مدیریت مدرسه حقانی و سپس تأسیس مؤسسه «در راه حق» نخستین گامها را در تربیت نیروهای متخصص علوم انسانی اسلامی برداشت.
وی ادامه داد: پس از انقلاب فرهنگی و با تأکید امام خمینی (ره) مبنی بر بهرهگیری دانشگاهها از ظرفیتهای حوزه، مسئولیت سنگینی بر دوش علامه مصباح نهاده شد و وی در ادامه با تأسیس بنیاد فرهنگی باقرالعلوم (ع) و سپس مؤسسه امام خمینی (ره)، این مسیر را در ابعادی گستردهتر دنبال کرد و امام خمینی (ره) پس از دریافت گزارش فعالیتهای ایشان، دستور توسعه این طرح را صادر کردند و حتی در سختترین روزهای جنگ تحمیلی نیز حمایت از آن را متوقف نکردند و رهبر معظم انقلاب نیز پس از امام راحل، همان مشی را ادامه دادند.
به گفته دبیر علمی همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی، علامه مصباح نه تنها بنیانگذار این نهادها بود بلکه خود نیز بهطور جدی در عرصه نظریهپردازی فعال بود و دوره «معارف قرآن» وی، در حقیقت تفسیر موضوعی علوم انسانی اسلامی است که تمامی موضوعات را بر پایه قرآن سامان میدهد. افزون بر آن، ایشان در فلسفه علوم انسانی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و تعلیم و تربیت آثاری ماندگار از خود به جا گذاشتند.
حجت الاسلام مصباح یزدی در پایان تأکید کرد: نامگذاری روز رحلت علامه مصباح به عنوان روز علوم انسانی اسلامی، فرصتی است برای بازخوانی این ایده در دانشگاهها و حوزهها، پاسخگویی به شبهات و گسترش این گفتمان. بیتردید، علوم انسانی اسلامی یکی از پایههای اصلی برای اداره جامعه بر اساس آموزههای اسلام و تحقق اهداف انقلاب اسلامی است.
