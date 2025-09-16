به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد فولادی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت علامه مصباح یزدی» که در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد، گزارشی از فعالیت‌های همایش ارائه داد و اظهار کرد: تاکنون ۱۵۲ مقاله به دبیرخانه همایش علوم انسانی اسلامی ارسال شده است و همچنین اولین «پیش‌همایش بین المللی چیستی و چرایی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی» دوم مهر ماه توسط جامعه المصطفی افغانستان در این کشور برگزار خواهد شد.

دبیر همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی ادامه داد: از میان مقالات رسیده ۵۰ مقاله مربوط به پیش‌همایش افغانستان می‌باشد و در کل ۷۳ مقاله مرتبط با تبیین اندیشه‌های علامه مصباح است، البته این آمار مربوط به مقالات ثبت شده در سامانه همایش است و اساتید بسیاری در مؤسسه و خارج از مؤسسه موضوعات مقالات خود را اعلام کرده‌اند که به مرور در سامانه همایش ثبت خواهد شد.

حجت الاسلام فولادی همچنین از نقش دانشگاه پردیس فارابی برگزار شده است گفت: در این جلسات همکاری‌های مثبتی شکل گرفته و برنامه «علم تا قلم» که هر ساله با حضور متفکران در دانشگاه تهران برگزار می‌شود، تلاش دارد با رویکردی نو و جذاب برگزار و به نوعی به موضوع علوم انسانی اسلامی بپردازد و همچنین مقرر شده است که چند نشست تبیینی و چالشی با صاحب نظران در پردیس فارابی، یک پیش همایش در دانشگاه قم و نیز دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار گردد.

وی گفت: پیش‌نشست همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی روز بزرگداشت علامه محمدتقی مصباح یزدی (قدس سره) و روز علوم انسانی اسلامی شنبه هفته آتی با عنوان «وضعیت و چشم‌انداز علوم انسانی در آمریکای لاتین؛ بررسی انتقادی و رویکردهای معاصر» در ونزوئلا برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام فولادی خاطرنشان کرد: مقرر شد که ۶۰ نشست علمی و کرسی ترویجی از مهر ماه به مرور برگزار گردد و اولویت این دوره از همایش، حمایت از دانشجویان، به ویژه دانشجویان دکتری است.

وی ضمن اشاره به تشکیل کمیته‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی، رسانه، بین‌الملل و پشتیبانی و مالی گفت: تلاش می‌کنیم تا با همکاری مدیران گروه‌های مختلف علمی، مشارکت دانشجویان در همایش افزایش یابد و این همکاری به شکل مستمر ادامه داشته باشد.

دبیر همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است که مصاحبه‌های رسانه‌ای با مدیران گروه‌ها به صورت هفتگی و ماهانه برگزار شود تا اهداف همایش به شکل دقیق و شفاف به جامعه علمی و عموم مردم معرفی شود.