به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای عالی سینما که به مناسبت روز ملی سینما در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد، ضمن تبریک روز ملی سینما گفت: ما امروز اینجا گرد هم آمده‌ایم تا بررسی کنیم سینما چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به سند چشم‌انداز فرهنگی افزود: طبق این سند، سینما به‌عنوان بخشی از حوزه فرهنگی باید در منطقه و در افق ۱۴۰۴ جایگاه اول را داشته باشد، اما نگرانی وجود دارد که سینمای کشور مسیری با شیب منفی را طی کند که مدتی است آن را تجربه می‌کند.

عارف ادامه داد: هیچ‌کس نقش و تأثیرگذاری سینما و سهم آن در ارتقای فرهنگی کشور و تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی را با وجود اختلاف سلیقه‌ها، انکار نمی‌کند.

این گزارش در حال تکمیل است.