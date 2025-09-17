عارف: باید نهادهای علمی درآمد اختصاصی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در نشستی با اتحادیه دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی غیردولتی به روند شکلگیری مؤسسههای غیردولتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای توسعه آموزش عالی اشاره و تأکید کرد: از همان سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب مشخص بود که منابع محدود پاسخگوی تحول در نظام آموزش عالی نیست و تا یک دهه با واقعیت و منع قانون اساسی در این زمینه روبهرو بودیم. از طرفی نیز تقاضای اجتماعی و بخشی از مطالبات مردم این بود که فرزندان خود را به دانشگاهها بفرستند؛ در نهایت اولین اساسنامه تأسیس دانشگاه آزاد و همچنین مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در دستور کار قرار گرفت.
معاون رئیسجمهور با اشاره به برخی سیاستهای نادرست در خصوصیسازی نظام آموزش عالی کشور از جمله استفاده از امکانات بخش خصوصی بهجای پیگیری خصوصیسازی در این بخش افزود: در زمان شکلگیری دانشگاههای غیردولتی بنا بود که توسعه آموزش بهعنوان یک نهاد غیردولتی برای برآورده شدن مطالبات اجتماعی هدفگذاری شود. بعد از تصویب و ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴، مسیر برای حضور بخش خصوصی در نظام آموزش عالی و همچنین نظام آموزش و پرورش هموار شد.
عارف با تأکید بر اینکه کسانی که در علم و فناوری سرمایهگذاری میکنند، قطعاً به دنبال انگیزههای مالی نیستند، بلکه نگاهی توسعهای و خیرخواهانه به علم و فناوری دارند، تصریح کرد: شورای گسترش آموزش عالی در دولت چهاردهم اقدامات و برنامهریزیهای خوبی برای توجه به سرمایهگذاران در این حوزه در نظر گرفته است و این دولت تفاوتی میان دانشگاه دولتی و غیردولتی قائل نیست.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه مخالف هرگونه دخالت در بخش غیردولتی نظام آموزش عالی هستیم، افزود: رویکرد دولت چهاردهم در قبال نظام آموزش عالی بر این است که دانشگاهها بهعنوان یک «نهاد عمومی - علمی» برای رقابتپذیری در توسعه علم و فناوری باشند و دولت دخالتی در امور داخلی دانشگاهها نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: البته در دهههای گذشته نیز به دنبال این مهم بودم و در دیداری که با مقام معظم رهبری بهعنوان رئیس دانشگاه تهران داشتم، اداره هیئتامنایی دانشگاهها را پیشنهاد دادم که ایشان نیز پذیرفتند.
عارف تأکید کرد: از بخش غیردولتی نظام آموزش عالی کشور انتظار داریم که ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را رعایت کنند که مهمترین آن کیفیت علمی است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه وظیفه نظام آموزش عالی تنها مختص به تربیت نیروی مورد نیاز کشور نیست، ادامه داد: باید نهادهای علمی درآمد اختصاصی داشته باشند؛ چرا که دانشگاههای بزرگ جهان با کمکهای خیرین و از همه مهمتر پاسخ به نیازهای صنعت، خودگردان هستند و درآمد اقتصادی آنها بیش از نیازها است.
عارف خاطرنشان کرد: اتحادیه دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی بررسی کند که در ۱۰ سال گذشته چند پروژه ملی برای حل مشکلات کشور انجام داده است؛ چرا که همه دانشگاههای بزرگ دنیا در مسیر این رسالت حرکت میکنند و اگر دانشگاهی در این زمینهها فعالیت نکند، نمیتوان نام دانشگاه را بر روی آن گذاشت.
وی با بیان اینکه جای دانشگاههای نسل سوم برای یک انقلاب صنعتی و همچنین نسل چهارم برای توسعه فناوریهای پیشرفته در کشور خالی است، افزود: دانشگاه محل تولید و توسعه علم و دانش و ایجاد و استفاده از فناوریها است. امروز میخواهیم که آموزش فرع اقدامات دانشگاهها شود و اصل آن توسعه علم و فناوری در کشور باشد. اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی باید بررسی کند که چه سهمی در تحقق اهداف سند چشمانداز و بیانیه گام دوم داشتهاند و متناسب با این هدفگذاری از دولت کمک بخواهند و همچنین از بخش صنعت کشور مطالبه همکاری داشته باشند. پس از آن نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مسیر همکاری و تعامل دانشگاهها و بخش صنعت را هموار کند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به بخشی از اقدامات دانشگاهها برای درآمدزایی افزود: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی باید در مسیر رفع ناترازیها و حل مشکلات و نیازهای شهرستانها و استانهای کشور گام بردارند. دولت نیز آمادگی دارد رابطه بین دانشگاهها با استانداریها نزدیکتر شود.
عارف تأکید کرد: باید سهم ۳۰ درصدی برنامههای توسعهای به مؤسسات و دانشگاههای کشور اختصاص یابد. ۳۰ سال پیش دانشگاه و صنعت همزبان با یکدیگر نبودند، اما امروز به این درک رسیدهاند که به یکدیگر برای حل مشکلات نیاز دارند.
معاون اول رئیسجمهور گفت: وظیفه حاکمیت و دولت حمایت از تمامی دانشگاههای دولتی و غیردولتی است تا به سمت مأموریت توسعه علم و فناوری در کشور حرکت کنیم و عقبماندگیها از هدفگذاریهای سند چشمانداز بیستساله برای رسیدن به جایگاه اول منطقه جبران شود.
عارف با اشاره به اینکه اسناد بالادستی میثاق همه دانشگاههای دولتی و غیردولتی است، بیان کرد: پیشنهاد من به نظام آموزش عالی کشور این است که یک تقسیم کار بین دانشگاهها صورت گیرد و دانشگاهها در سراسر کشور مأموریتگرا شوند. راهبرد دولت چهاردهم این است که بخش خصوصی و مردم حضور و سرمایهگذاری داشته باشند و دولت تنها در جایی ورود کند که بخش خصوصی آمادگی حضور ندارد.
همچنین در این نشست، اعضای اتحادیه دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی غیردولتی به تشریح نظرات، راهکارها و مشکلات خود برای تقویت و توجه به بخش خصوصی نظام آموزش عالی کشور پرداختند.
