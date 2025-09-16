  1. سیاست
  2. دولت
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در شبکه ایکس از سه دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خامسیان معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در رابطه با حل مشکلات اهالی هنر و رسانه نوشت: «سه دستور راهبردی دکتر عارف برای اهالی هنر و رسانه: ۱- تأمین مسکن هنرمندان با اختصاص زمینی در هشتگرد ۲- تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و نشر ۳- بازگشت هنرمندان خارج از کشور که علاقه مند به حضور در وطن هستند.»

کد خبر 6591470
رامین عبداله شاهی

