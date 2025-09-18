اجرای شبکه آبرسانی جدید در منطقه ۱۵ تهران

محمدعلی الفت‌پور، شهردار منطقه ۱۵ تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از پیشرفت چشمگیر پروژه‌های عمرانی این منطقه و برنامه‌های در دست اجرا خبر داد.

وی با اشاره به باقی ماندن حدود ۲۶ تا ۲۷ پروژه عمرانی در منطقه اظهار کرد: بخشی از این پروژه‌ها مربوط به حوزه عمران آب است. متأسفانه منطقه ۱۵ از معدود مناطق شهر تهران است که تاکنون شبکه عنکبوتی آبرسانی در آن شکل نگرفته بود. خوشبختانه این شبکه تکمیل شده و امیدواریم طی پنج هفته آینده شاهد رونمایی اساسی از این طرح باشیم.

الفت‌پور افزود: در حال حاضر بهره‌برداری از برخی پروژه‌ها آغاز شده است. یکی از مهم‌ترین طرح‌ها تصفیه‌خانه‌ای به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان است که فاز نخست آن تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و بخش قابل توجهی از آب فضای سبز منطقه از آن تأمین خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۵ همچنین از افتتاح سه تا چهار ورزشگاه چندمنظوره در یکی دو ماه آینده خبر داد و گفت: هفته‌ها و ماه‌های آینده برای منطقه ۱۵ بسیار پربار خواهد بود و امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

وی در ادامه به موضوع نظافت عمومی و جمع‌آوری زباله در بزرگراه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از این کار نیازمند فرهنگ‌سازی است. از مردم شریف و عزیز می‌خواهم در این حوزه به شهرداری کمک کنند. پس از جنگ و با توجه به بازگشت بخشی از اتباع، شهرداری تهران با مشکلاتی در این زمینه روبه‌رو شد. هدف ما این است که کارگران ایرانی را جایگزین اتباع کنیم و خدمات رفت‌وروب را در شأن شهروندان ارائه دهیم. در این مسیر نیازمند همکاری مردم هستیم تا عقب‌ماندگی چند دهه‌ای در حوزه نظافت شهری جبران شود.

الفت‌پور با بیان اینکه محله افسریه دارای بافت فرسوده نیست، خاطرنشان کرد: دو ناحیه یک و دو منطقه با معضل جدی بافت فرسوده مواجه هستند. پس از جنگ، معاونت شهرسازی شهرداری تهران طرح‌های ویژه‌ای برای این بخش‌ها تدارک دیده و برنامه‌ریزی مناسبی انجام شده است. مذاکرات و توافقاتی با چند شرکت بزرگ نوسازی صورت گرفته و مقرر شده مجموعه‌ای از تعاملات میان شهرداری، مالکان و سازمان نوسازی شکل گیرد.

به گفته شهردار منطقه ۱۵، امیدواریم تا پایان سال وارد مرحله اجرایی توافقات شویم و بخشی از عملیات نوسازی بافت‌های فرسوده در ناحیه ۱ و ۲ آغاز گردد.