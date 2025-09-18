به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند با تاکید بر اینکه ما انتخابی جز مسیر درست نداریم، به هزینههای سنگین و مستمر ناشی از روشهای نادرست دفع زباله اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم مسیر اشتباه را ادامه دهیم، هم هزینههای مالی سنگینی تحمیل میشود و هم آسیبهای زیستمحیطی جدی به بار خواهد آمد. بنابراین باید انتخابی آگاهانه و مبتنی بر تجربه و دانش داشته باشیم.
وی درباره دستهبندی زبالهها گفت: زبالهها به سه دسته باارزش، نسبتاً با ارزش و بیارزش تقسیم میشوند. در جهان، ابتدا زبالههای باارزش تفکیک شده و سپس برای تولید انرژی سوزانده میشوند. این فرآیند خروجی حرارتی قابل توجهی دارد که در تولید انرژی نقش مهمی ایفا میکند.
وی در خصوص سرمایهگذاری خارجی و فناوری زبالهسوز هم تصریح کرد: در برخی شهرهای جهان، زبالهسوزها در دل باغستانهای شهری نصب شدهاند و ادعا میشود که آلایندگی آنها نصف استانداردهای اروپاست. شرکتی که قرار است در تهران سرمایهگذاری کند نیز با تولید بیش از هزار زبالهسوز، به فناوری رسیده که معتقد است با هزینه کمتر توان رقابت با استانداردهای اروپا را دارد.
شهردار تهران با اشاره به پروژههای در دست اجرا گفت: ۶ خط هزار تنی زبالهسوز طراحی شده که ظرفیت هریک از آنها به ۲۰۰۰ تن قابل افزایش است. آثار زیستمحیطی این پروژهها در محیط شهری قابل مشاهده خواهد بود و میتوان آنها را به بهترین نحو اجرا کرد.
زاکانی در ادامه به اهمیت تولید انرژی از زباله اشاره کرد و گفت: دریافت یک درصد انرژی از زبالهسوزها عدد بزرگی در سبد انرژی کشور محسوب میشود و کاربردهای فراوانی دارد.
شهردار تهران همچنین به نقش کمپوست در مدیریت پسماند پرداخت و بیان کرد: سهم کمپوست در دنیا از روشهای سنتی بیشتر شده، چرا که نیازی به فناوریهای پیچیده ندارد. از سال ۱۳۹۳، تولید داخلی کمپوست آغاز شده و اکنون برای مصرف داخلی نیز تولید میشود.
شهردار تهران با اشاره به برنامههای مدیریت شهری در زمینه تفکیک زباله در مبدا یادآور شد: بستهای برای تفکیک زباله در منزل طراحی شده که از طریق مراجعه مردم و مجموعههای واسط اجرا میشود. تفکیک اولیه در این مراکز انجام شده و سپس به مسیر اصلی تفکیک منتقل میشود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تصمیمگیری کارشناسیشده خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی ممکن است طی یک یا دو هفته آینده اتخاذ شود، اما نیازمند بررسیهای دقیق کارشناسی، ارائه اسناد و نمونهبرداری معتبر است. ما آمادهایم تا پاسخهای مستند ارائه کنیم و مسیر درستی برای حل مشکلات پسماند شهری انتخاب کنیم.
منبع: همشهری
