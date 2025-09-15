به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب صلح و دفاع با اشاره به نظریه‌های مختلف در برقراری نظام جدید در دنیا، اظهار داشت: نظریه‌های چندقطبی، تک‌قطبی، چندقطبی-تک‌قطبی در راستای تشکیل نظام جدید مطرح شد؛ اما آنچه که در طول این ۳۰ سال گذشته باعث به‌وجودآمدن جنگ‌های متعددی در دنیا شده، برگرفته از نظریه ایجاد جهان تک‌قطبی است که یک طرف دنیا را تحت فشار قرار می‌دهد؛ ولی طرف‌های دیگر در مقابل آن مقاومت می‌کنند.

امیر نصیرزاده ادامه داد: بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰، فضای دو قطبی که در جهان حاکم بود، فروپاشید و دنیا در کشاکش برقراری یک نظام جدید است.

وزیر دفاع افزود: ما پس از بررسی جنگ افغانستان، عراق، اوکراین و جنگ‌هایی که در منطقه غرب آسیا مانند سوریه اتفاق افتاد و حملاتی که رژیم منحوس صهیونیستی انجام می‌دهد به این نتیجه می‌رسیم که این جنگ‌ها ضمن اینکه یک تصرف سیاسی در جهت‌دهی به سیاست خارجی آمریکا دارد، خودش هم مانند یک ابزار در دست غرب محسوب می‌شود که خواهان ایجاد نظام تک‌قطبی در دنیاست.

وی نظام تک‌قطبی را توطئه‌ای علیه دنیا دانست و عنوان کرد: این نظام، یک نظام برای برقراری نظم نیست، بلکه برای توطئه است و دنیا این مسئله را نخواهد پذیرفت؛ حتی برای کشورهایی که روی خوش نشان می‌دهند، تحت عنوان یک متحد و یا تحت عنوان صلح جهانی عمل می‌کنند هم قابل قبول نخواهد بود.

امیر نصیرزاده تصریح کرد: کشورهایی که به دنبال نظام تک‌قطبی هستند، یک پس‌زمینه ایدئولوژیکی دارند و خود را آفریده برتر می‌دانند؛ مانند رژیم صهیونیستی که می‌گوید ما آفریده برتر هستیم و بقیه انسان‌ها برای خدمت به ما آفریده شده‌اند.

وزیر دفاع به تعریف حقوق بشر در سازمان ملل توسط رژیم منحوس صهیونی پرداخت و گفت: این رژیم در تعریف خود می‌گوید که «بشر فقط ما هستیم، و آن کودک فلسطینی که در جنگ کشته می‌شود، بشر نیست که حقوقی داشته باشد» و معتقدند در جاهای دیگر که ظلم‌ها می‌کنند به این خاطر است که می‌گویند «آن‌ها بشر نیستند و این حقوق، حقوق ما است» و قائل به این هستند که «خداوند این حقوق را فقط برای ما معین کرده است»؛ با این تفکرات نمی‌شود نظم جهانی برقرار کرد.

وی از راه‌اندازی جنگ اقتصادی تعرفه‌ها به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم نظام سلطه و تک‌قطبی برای پیشبرد اهداف آن‌ها نام برد و خاطرنشان کرد: این باور غلطی است که با راه‌اندازی چنین جنگ‌هایی کشورها را تحت سلطه خود دربیاورند تا بتوانند تمام منابع آن‌ها را غارت کنند و این را دنیا نخواهد پذیرفت.