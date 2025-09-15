به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی در مراسم «بصیرت همسران مدیران فراجا» در قم، با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس بر اهمیت خانواده در موفقیت نیروهای مسلح تأکید کرد.

وی گفت: خانواده‌های نیروهای مسلح سهمی کمتر از خود آنان در عزت و اقتدار کشور ندارند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، گفت: امنیت امروز کشور نتیجه تلاش شبانه‌روزی نیروهای مسلح و همراهی و پشتیبانی خانواده‌های آنان است.

شیرازی با بیان اینکه زن و مرد هر دو در جایگاه خلافت الهی قرار دارند افزود: همسر تنها شریک زندگی نیست، بلکه جانشین خداوند بر روی زمین است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره نقش همسران در موفقیت مردان ادامه داد: اگر حاج قاسم سلیمانی به قله عظمت رسید، بدون تردید همراهی همسر ایشان در این مسیر تعیین‌کننده بود؛ همان‌طور که خانواده فرماندهان و رزمندگان در دوران دفاع مقدس پشتوانه اصلی آنان بودند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ارزش زن را در ایمان، صبر و ایستادگی دانست و گفت: مرد ستون خانه است و در میدان جهاد آماده است جان خود را فدای دین و میهن کند، همسر چنین مردی باید بداند در این مسیر مقدس شریک است.

وی در پایان تأکید کرد: سبک زندگی اسلامی بر پایه سیره پیامبر اکرم (ص)، حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) ضامن شکل‌گیری جامعه‌ای نورانی و الهی خواهد بود.