۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۰

کشف بیش از ۷۰۰ دستگاه ریز پرنده قاچاق در هرمزگان

بندرعباس - فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۷۱۹ دستگاه ریز پرنده قاچاق از یک فروند لنج در شهرستان پارسیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی گمرکات غرب استان مستقر در گمرگ شیو پارسیان در اجرای بازدید رصد شناورهای ملوانی و تجاری، حین گشت زنی در اسکله به یک فروند لنج در حال تخلیه بار مشکوک شده و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی شهرستان با همکاری و حضور نمایندگان بازرسی و حراست اسکله در بازرسی دقیق از شناور موردنظر تعداد ۷۱۹ دستگاه ریزپرنده قاچاق و غیر مجاز که بطرز ماهرانه در شناور جاسازی شده بودند کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان خاطرنشان‌کرد: دراین رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری دیگرعاملان قاچاق این محموله ادامه دارد.

