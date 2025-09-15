برخورد قاطع پلیس لرستان با واحدهای صنفی متخلف در بازار پاییزه

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با تشریح جزئیات طرح نظارت و ساماندهی بازار پاییزه و خرید ملزومات دانش‌آموزان، اظهار داشت: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد فضایی سالم برای خرید، جلسات تعاملی با برخی صنوف برگزار شد و تیم‌های نظارتی ما از واحدهای صنفی به‌ویژه در حوزه‌های لوازم‌التحریر، کافی‌نت، پوشاک و کیف و کفش به‌صورت مستمر فعال هستند.

وی افزود: در مجموع بازدیدهای محسوس و غیرمحسوس صورت‌گرفته، ۳۸ مورد تذکر، پنج مورد اخطار پلمب و در نهایت دو واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات انتظامی و صنفی پلمب شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان، خطاب به صنوفی که قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کنند، تأکید کرد: پلیس با جدیت تمام با هرگونه تخلف صنفی و بی‌توجهی به قوانین برخورد قاطع خواهد کرد، از تمامی صاحبان مشاغل انتظار داریم با رعایت کامل ضوابط و مقررات، همکاری لازم را با مأموران پلیس در اجرای این طرح‌ها داشته باشند.

سرهنگ کوهزادی از مردم شریف استان درخواست کرد که هرگونه مشاهده تخلف در واحدهای صنفی، از جمله رعایت احتکار کالا، عرضه کالای قاچاق یا هرگونه بی‌توجهی به ضوابط را بلافاصله از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ به ما اطلاع دهند تا دراسرع‌وقت رسیدگی شود.