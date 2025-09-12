تشدید نظارت پلیس اماکن لرستان بر صنوف

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر همه صنوف در سطح استان، اظهار داشت: به‌منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان طرح نظارت بر همه صنوف به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار کارشناسان پلیس نظارت بر اماکن عمومی قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا، طی بازرسی و بازدید صورت‌گرفته توسط کارشناسان این پلیس از تعدادی واحد صنفی شامل تالارها، رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و همچنین سایر صنوف، اقدامات لازم انجام شده است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان در تشریح نتایج این بازدیدها، بیان کرد: در مجموع بازدیدهای انجام شد، ۲۳ مورد تذکر به واحدهای صنفی داده شد، همچنین، دو واحد بدون پروانه شناسایی و اقدامات قانونی در مورد آن‌ها اعمال شد.

سرگرد کوهزادی، ادامه داد: علاوه بر این، تعداد هشت واحد صنفی که مقررات و ضوابط انتظامی و صنفی را رعایت نکرده بودند، اخطار پلمب دریافت و از پنج واحد صنفی نیز اخذ تعهد به عمل آمد.

وی بر اهمیت همکاری اصناف با پلیس در راستای رعایت نظم و امنیت عمومی تأکید کرد و گفت: هدف از این بازرسی‌ها، ارتقای سطح امنیت و آسایش شهروندان و همچنین حمایت از واحدهای صنفی قانونمند است. از تمامی صاحبان مشاغل درخواست داریم با رعایت کامل ضوابط و مقررات، پلیس را در اجرای هرچه بهتر این طرح یاری کنند.