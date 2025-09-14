به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوری گزارش دادند که در ادامه تجاوزات مداوم ارتش صهیونیستی به سوریه، یک کاروان نظامی این رژیم متشکل از ۱۰ دستگاه خودروی نظامی به سمت روستای «عین زیوان» در حومه قنیطره پیشروی کرد.
اشغالگران صهیونیست جمعه شب گذشته نیز با سه خودروی نظامی و یک جیپ مجهز به مسلسل، به چندین روستا در حومه شمالی قنیطره حمله کردند و در روستای المشیرفه یک ایست بازرسی ایجاد کردند تا مردم را هنگام تردد کنترل کنند.
منابع سوری میگویند که نظامیان صهیونیست تلاش دارند با آزار دادن ساکنان روستاهای مرزی آنها را مجبور به فرار کنند تا بتوانند به راحتی این روستاها را به اشغال خود در آورند.
تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در حالی صورت میگیرد که ابومحمد الجولانی سرکرده تروریستهای حاکم بر سوریه از ادامه گفتگو با صهیونیستها درباره توافق امنیتی خبر داد.
رژیم جولانی تاکنون هیچگونه اقدامی علیه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی انجام نداده است و صهیونیستها از زمان سقوط نظام بشار اسد تاکنون بارها این کشور را هدف حملات خود قرار داده و یا تمامیت ارضی این کشور را نقض کردهاند.
