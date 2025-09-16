  1. جامعه
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۰

همایش جایگاه قوه قضائیه در صیانت از حقوق محیط زیست برگزار شد

همایش جایگاه قوه قضائیه در صیانت از حقوق محیط زیست با تاکید بر صدور آراء سبز ،صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست با تاکید بر صدور آرا سبز، صبح امروز در سالن همایش‌های بین المللی شهدای محیط زیست برگزار شد.

این خبر در حال تکمیل است…

