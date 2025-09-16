همایش جایگاه قوه قضائیه در صیانت از حقوق محیط زیست برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست با تاکید بر صدور آرا سبز، صبح امروز در سالن همایش‌های بین المللی شهدای محیط زیست برگزار شد.

این خبر در حال تکمیل است…