به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی حسینی مدیرکل دفتر ریاست و هماهنگی امور استان‌ها و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست درباره جزئیات سفر شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به چین گفت: پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه زیست‌کره در روزهای ۲۲-۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۳۱ شهریور تا ۴ مهر ۱۴۰۴ در چین برگزار می‌شود.

وی افزود: این کنگره هر ده سال یک بار برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این نشست، یکپارچه‌سازی اولویت‌ها، تقویت همکاری‌ها و باز تعریف یک اقدام جهانی برای آینده با حضور است.

مدیرکل دفتر ریاست و هماهنگی امور استان‌ها و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست خاطر نشان کرد: موضوعات این نشست، بر نقش ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در دستیابی به پایداری جهانی تمرکز خواهد داشت و چالش‌های این موضوع با چارچوب‌های توافق شده بین‌المللی مانند چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ – مونترال و توافقنامه پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی هماهنگ خواهد شد.