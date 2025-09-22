  1. جامعه
سفر معاون رئیس جمهور به چین برای حضور در پنجمین کنگره جهانی زیست‌کره

مدیرکل دفتر ریاست و هماهنگی امور استان‌ها و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست از سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به چین جهت حضور در پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه زیست‌کره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی حسینی مدیرکل دفتر ریاست و هماهنگی امور استان‌ها و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست درباره جزئیات سفر شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به چین گفت: پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه زیست‌کره در روزهای ۲۲-۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۳۱ شهریور تا ۴ مهر ۱۴۰۴ در چین برگزار می‌شود.

وی افزود: این کنگره هر ده سال یک بار برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این نشست، یکپارچه‌سازی اولویت‌ها، تقویت همکاری‌ها و باز تعریف یک اقدام جهانی برای آینده با حضور است.

مدیرکل دفتر ریاست و هماهنگی امور استان‌ها و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست خاطر نشان کرد: موضوعات این نشست، بر نقش ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در دستیابی به پایداری جهانی تمرکز خواهد داشت و چالش‌های این موضوع با چارچوب‌های توافق شده بین‌المللی مانند چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ – مونترال و توافقنامه پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی هماهنگ خواهد شد.

