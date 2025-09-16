امامزادگان ری محور گردشگری مذهبی، خدمات اجتماعی و توسعه عمرانی هستند

حجتالاسلام مهدی زینالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای گسترده بقاع متبرکه، از نقش برجسته امامزادگان در رونق گردشگری مذهبی، ارائه خدمات اجتماعی، حمایت از فعالیتهای دانشبنیان و پیشبرد طرحهای عمرانی خبر داد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری با بیان اینکه امامزادگان شهرستان ری از جایگاه ویژهای در میان گردشگران برخوردارند، افزود: وجود شخصیتهای برجسته علمی، فرهنگی، سیاسی و شهدای گرانقدر در بقاع متبرکه، این اماکن را به مقصدی مهم برای زائران و علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ اسلامی تبدیل کرده است. در بقعه شیخ صدوق و امامزاده عبدالله، نزدیک به هزار شخصیت برجسته مدفون هستند.
وی افزود: با همکاری میراث فرهنگی، اقدامات مشترکی در زمینه حفظ و معرفی این مفاخر انجام شده و کارشناسان مستقر در بقاع، به گروههای دانشآموزی و گردشگران اطلاعات تخصصی ارائه میدهند. همچنین در حال تدوین کتابی جامع از زندگینامه و آثار این شخصیتها هستیم که بخشی از آن انجام شده و تیمهای پژوهشی در حال تکمیل آن هستند.
زین الدینی با اشاره به پروژههای نیمهتمام، گفت: پاساژ مروارید در میدان نماز پس از سالها انتظار، امسال به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین بیمارستان روحانینژاد با مشارکت آستان مقدس در حال تکمیل است و یکی از پروژههای مهم درمانی شهرستان محسوب میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری ادامه داد: در منطقه غنیآباد، احداث سردخانهای در دو قطعه ۷۰۰۰ متری آغاز شده و مجوزهای لازم از جهاد کشاورزی اخذ شده است. هدف ما مولدسازی موقوفات و خروج آنها از رکود است تا بتوانیم خدمات بیشتری به مردم ارائه دهیم. با توجه به اینکه اداره اوقاف ردیف بودجه ندارد، تمامی این اقدامات از محل درآمدهای موقوفات انجام میشود.
وی با اشاره به برنامههای هفته وقف گفت: نشست یاوران وقف در هتل ارم با حضور مسئولان کشوری، واقفان و متولیان برگزار و نمایشگاه دستاوردهای وقف نیز در همین محل برپا خواهد شد.
زین الدینی افزود: در شهرستان ری، دیدار با خانوادههای شهدا، برگزاری همایش یاوران وقف در امامزاده ابراهیم و اسماعیل کهریزک، و محافل انس با قرآن با حضور قاریان بینالمللی از جمله برنامههای شاخص این هفته هستند. همچنین غبارروبی بقاع متبرکه با حضور مسئولان و مردم بهصورت روزانه انجام میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری با اشاره به ظرفیتهای گسترده موقوفات در شهرستان گفت: سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در حوزههای مختلف از جمله کمک به محرومان، آموزش، درمان، ساخت مسکن، حمایت از هیئات مذهبی و مواکب هزینه شد. هدف ما افزایش این رقم و رساندن خدمات وقف به سطحی است که مردم اثر آن را در زندگی خود احساس کنند.
وی در پایان تأکید کرد: اداره اوقاف شهرستان ری یکی از ادارات ممتاز کشور از نظر تنوع نیات و گستردگی موقوفات است. با مشارکت مردم، خیرین و رسانهها، تلاش داریم پروژههای نیمهتمام را به سرانجام رسانده و از ظرفیتهای موقوفات در حواشی شهر برای توسعه مسکن ملی و خدمات اجتماعی بهرهبرداری کنیم. در شهرستان ری، ۳۱ بقعه متبرکه با ۴۳ امامزاده بزرگوار وجود دارد که هر یک میتوانند محور تحول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشند.
