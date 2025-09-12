وقف راهی هوشمندانه برای رفع نیازهای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا جوکار، در خطبههای این هفته نماز جمعه پاکدشت با اشاره به اهمیت تقوای الهی در سبک زندگی فردی و اجتماعی، اظهار داشت: یکی از جلوههای مهم تقوای اقتصادی، برنامهریزی صحیح برای اموال و سرمایهها، بهویژه برای دوران پس از زندگی دنیوی است.
وی افزود: قرآن کریم میفرماید: «المال و البنون زینة الحیاة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیر أملاً»؛ مال و فرزند از زینتهای دنیاست، اما آنچه نزد خدا باقی میماند، نیکوترین ثواب را دارد. وقف از جمله باقیات صالحاتی است که همچون صدقه جاریه، ماندگار و پرفایده برای جامعه و آخرت انسان خواهد بود.
امام جمعه پاکدشت با تقدیر از تلاشهای اداره اوقاف در هفته وقف، گفت: برخلاف برخی تصورات نادرست، اداره اوقاف به دنبال تملک مساجد یا موقوفات نیست، بلکه با سنددار کردن و شفافسازی نحوه اداره و هزینهکرد موقوفات، به حفظ و تقویت سرمایههای دینی و مردمی کمک میکند.
جوکار در ادامه با اشاره به موفقیت نخبگان شهرستان، از کسب رتبه دوم کنکور سراسری توسط علی عابدینی و رتبه پنجم توسط یکی از دختران نخبه پاکدشت، همچنین افتخارات ورزشی جوانان شهرستان تقدیر کرد و گفت: این موفقیتها نتیجه تربیت صحیح، لقمه حلال، تلاش فردی و زحمات معلمان و والدین است.
امام جمعه پاکدشت با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت، اظهار داشت: رهبر حکیم انقلاب، با روش پدرانه و دلسوزانه، ضمن تشکر از خدمات دولت، تذکرات مهمی نسبت به بهبود وضعیت معیشت، کنترل بازار، ذخیرهسازی گاز، و تقویت زیرساختها ارائه کردند.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب بار دیگر بر اجرای شریعت اسلامی تأکید کردند، افزود: توجه به مبانی اسلام و مقابله با هنجارشکنیها وظیفهای همگانی است، بهویژه در مسئله حجاب که یک واجب شرعی و از مصادیق مهم نظم اجتماعی است.
خطیب جمعه پاکدشت با ابراز نگرانی از وضعیت پوشش برخی افراد در سطح شهر، گفت: متأسفانه شاهد حضور علنی برخی دختران بزککرده و بیحجاب در معابر عمومی پاکدشت هستیم. این موضوع در شأن مردم انقلابی و خانوادههای شهدا نیست.
وی از دستگاه قضائی و شورای تأمین شهرستان خواست با تدبیر محلی و استفاده از ظرفیتهای بسیج و گروههای جهادی، نسبت به این معضل اجتماعی اقدام عاجل کنند.
امام جمعه پاکدشت در بخش پایانی خطبهها به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: حمله موشکی اسرائیل به قطر در حالی انجام شد که این کشور در نقش میانجی برای آتشبس در غزه تلاش میکرد. این اقدام نشان داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ پایبندی به قواعد بینالمللی و حتی شرکای خود ندارند.
وی ادامه داد: امنیتی که از بیرون وارد کشورها میشود، امنیتی عاریتی و بیپشتوانه است. قطر باید بداند که هزینه مقاومت به مراتب کمتر از سازش است و اگر امروز واکنشی درخور نشان ندهد، فردا نوبت امارات و عربستان خواهد بود.
جوکار با اشاره به حرکت کاروان جهانی ثمود برای شکستن محاصره غزه، خاطرنشان کرد: این کاروان بینالمللی که متشکل از آزادیخواهان جهان است، پرچم جمهوری اسلامی ایران را با خود حمل میکند؛ چرا که ایران را نماد عزت و شرافت مسلمانان جهان میدانند.
وی در پایان، ضمن دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) و رفع گرفتاریهای ملت ایران و امت اسلام، از مسئولان خواست در مذاکرات هستهای با هوشیاری و دقت، فریب دشمن را نخورند و از اصول انقلاب اسلامی کوتاه نیایند.
