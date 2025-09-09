به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خاش، صبح سه شنبه، در نشست خبری با اشاره به فعالیتهای این اداره اظهار داشت: از زمان تصدی مسئولیت اداره اوقاف پاکدشت حدود چهار ماه میگذرد و در این مدت تلاش کردهایم تا با بهرهگیری از ظرفیت خیرین، زمینه حفظ و احیای موقوفات و بقاع متبرکه را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه هیچ ردیف بودجهای از سوی دولت برای موقوفات در نظر گرفته نمیشود، افزود: تمام هزینهها از منابع خودگردان تأمین میشود و نقش دولت بیشتر جنبه نظارتی دارد. هدف ما این است که بقاع متبرکه علاوه بر ارزش دینی، در عمران و آبادانی مناطق مختلف شهرستان نیز نقشآفرینی کنند.
بر اساس اعلام اداره اوقاف، برنامههای هفته وقف در پاکدشت شامل تجدید میثاق با شهدا، غبارروبی امامزاده طالب، محفل انس با قرآن، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و برپایی میز خدمت در نماز جمعه خواهد بود. همچنین مراسم ویژهای به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار میشود.
خاش با اشاره به وجود ۱۷ بقعه متبرکه در شهرستان پاکدشت، گفت: عوامل اجرایی این بقاع با همراهی خیرین در حفظ و آبادانی این اماکن فعال هستند و هفته وقف فرصت مناسبی برای تعامل دوسویه با رسانهها و اطلاعرسانی به مردم محسوب میشود.
وی در ادامه از اجرای سه پروژه عمرانی در این هفته خبر داد و افزود: گازرسانی به امامزاده محمد دهامام، محوطهسازی امامزاده پنجعلی جیتو و کلنگزنی ساخت آشپزخانه امامزاده موسی شریفآباد از جمله این پروژهها است.
رئیس اداره اوقاف پاکدشت در پایان تأکید کرد: با همت جمعی مردم، خیرین و متولیان وقف، امیدواریم بقاع متبرکه شهرستان علاوه بر جایگاه معنوی، در توسعه و عمران پاکدشت نیز اثرگذار باشند.
