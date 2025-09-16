مشکلات بندر امام حسن حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه شنبه در آئین تکریم و معارفه امام جمعه بندر امام حسن، بر لزوم پیگیری و حل مشکلات این بندر در حوزه‌های آب، اشتغال، توسعه و عمران شهری و سایر مباحث توسط مسئولین شهرستان و استاندار تاکید کرد و اظهار کرد: ما نیز برای حل این مشکلات آماده همکاری هستیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه وزارت نفت باید کمک‌های ویژه ای به منطقه امام حسن داشته باشد، عنوان کرد: در بحث ارزش افزوده و کارهای دیگری که باید در سطح استان به حوزه‌های محیط میزبان تعلق گیرد، باید توجه ویژه‌ای صورت پذیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: این مردم شایسته هرگونه نوع خدمتی هستند. خدمت به مردم عبادت است البته خدمتی که کارآمد و نتیجه بخش باشد.

وی در ادامه افزود: در بحث استخدام در شرکت‌ها و سایر جاها باید برخورد با مردم به گونه‌ای باشد که اگر مراجعه کننده به نتیجه‌اش هم نرسید، حداقل احساس کند مورد تکریم و احترام قرار گرفته است.

آیت‌الله صفایی بوشهری، مردم این منطقه را حافظ نظام، مرزهای دریایی و صنایع، امتحان داده، مؤمن و متدین توصیف کرد.

جایگاه والای نمازجمعه

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه والای نمازجمعه پرداخت و اظهار کرد: نمازجمعه یکی از فرایض الهی است که دارای جایگاه بسیار بالای شرعی و برنامه و آثار خاص است.

وی افزود: وجود دو خطبه در نمازجمعه برای ارائه معارف و بیان مسائل بصیرتی و اجتماعی است و هیچ خداوند درباره هیچ عبادتی مانند نمازجمعه دستور به تسریع و تعطیل کردن کارها برای حضور در آن نداده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه پیامبر اسلام اولین امام جمعه تاریخ اسلام است، تاکید کرد: هرکسی نمی‌تواند امام جمعه شود، بلکه امام جمعه باید از ولی فقیه معاصر منصوب شود.

وی نمازجمعه را نماز وحدت، عبادت، بصیرت، ولایت، خدمت و مردم‌داری و تمام شئوناتی که اسلام می‌خواهد به شکل تمدن تحقق بپذیرد دانست و گفت: نمازجمعه در سال‌های اخیر در استان بوشهر احیا شده است که امیدواریم با وجود ائمه جمعه، مردم و مسئولین و وحدتی که وجود دارد، جایگاه نمازجمعه مانند قبل پاس داشته شود.

لزوم توازن پیشرفت

وی همچنین به پتانسیل‌های بندر امام حسن اشاره کرد و گفت: زمینه برای پیشرفت در بندر امام حسن آماده است که باید توسعه و پیشرفت داده شود، مسئله گمرک امام حسن را پیگیری می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه هرچه خدمت به مردم منطقه امام حسن شود، خدمت به امام حسن (ع) است، ابراز کرد: توسعه و عمران شهری و اشتغال جوانان و مسائل فرهنگی باید به صورت ویژه دیده شود، زیرا جوان وقتی اشتغال داشته باشد می‌تواند زندگی خود را مدیریت کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه در استان بوشهر مشکل اساسی در توازن پیشرفت وجود دارد، گفت: منطقه جنوبی استان در حوزه صنعت فوق‌العاده پیشرفت کرده است اما در شمال استان پیشرفت لازم مانند عسلویه و کنگان نداشته‌ایم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در پایان تاکید کرد: نقشه جامع پیشرفت در شمال استان تهیه شده است و این منطقه هم باید مانند جنوب استان پیشرفت کند البته بدون آسیب‌هایی که آنجا است، پیشرفتش برای ایران و مردم همین منطقه باشد نه دود و مشکلات و آلایندگی‌اش را مردم ببینند و سودش کسانی دیگری ببرند.