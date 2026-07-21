اجرای واکسیناسیون بیش از ۲۳۰۰ رأس دام در خاش

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله رخشانی ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی و صیانت از سلامت منابع دامی در مناطق صعب‌العبور، اداره کل دامپزشکی با برگزاری یک اردوی جهادی تخصصی در مناطق عشایری «پستانک ایرندگان» شهرستان خاش، اقدامات گسترده‌ای را در زمینه مدیریت سلامت دام و پیشگیری از شیوع بیماری‌ها به انجام رساند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خاش افزود: این مأموریت تخصصی با هدف کاهش مخاطرات ناشی از بروز بیماریهای واگیر دامی و بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام و کنترل عوامل تهدیدکننده امنیت غذایی در مناطق مرزی صورت گرفت. در این عملیات، تیم‌های عملیاتی با هدف ایجاد ایمنی جمعی، موفق به واکسیناسیون بیش از ۲۳۳۰ رأس دام سبک در برابر بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) شدند. علاوه بر این، در راستای اجرای ضوابط بهداشتی کنترل و پیشگیری بیماری‌های مشترک میان انسان و دام، عملیات واکسیناسیون هاری بر روی ۱۵ قلاده سگ در منطقه با موفقیت به پایان رسید.

وی ادامه داد: در کنار اقدامات واکسیناسیون، تیم‌های دامپزشکی با بهره‌گیری از مهارت‌های بالینی، به معاینه و بررسی وضعیت سلامت دام‌های منطقه پرداختند تا هرگونه علائم مشکوک به بیماری‌ها در مراحل اولیه شناسایی و مدیریت شود. همچنین، در جریان این اردو، بخش آموزش و تبیین نیز نقشی کلیدی ایفا کرد؛ به طوری که با برگزاری کلاس‌های آموزشی چهره‌به‌چهره، نکات حیاتی در خصوص مدیریت بیماری‌های مشترک و رعایت اصول بهداشتی در چرخه تولید دام به دامداران و ساکنان منطقه منتقل شد.

رخشانی تصریح کرد: این اقدامات که با رویکردی پیشگیرانه و مبتنی بر پایش سلامت در مناطق عشایری انجام می‌گیرد، گامی مؤثر در جهت جلوگیری از خسارات اقتصادی ناشی از بیماری‌های استراتژیک دامی و مشترک انسان و دام و نیز تقویت پایداری معیشت روستاییان و عشایران منطقه محسوب می‌شود.